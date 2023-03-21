Температурные показатели будут соответствовать середине апреля: в Украину идет резкое потепление

На предстоящей неделе украинцы почувствуют резкое потепление. Показатели температуры будут соответствовать середине апреля.

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Об этом сообщает Meteoprog. Также по всей территории Украины ближе к выходным ожидаются осадки.

Синоптики заявляют, что на этой неделю Украину ждет повышение температуры до показателей средины апреля. Периодически в Украине ожидаются дожди, которые к выходным станут интенсивнее и охватят большую часть территории, иногда возможны даже грозы.

Резкое потепление объясняется приходом теплых и влажных воздушных масс из юго-западной Европы. Поэтому температурный фон в третьей декаде марта ожидается существенно выше средних многолетних показателей.

По прогнозам метеорологов, в первую половину недели температурный максимум днем будет достигать +15.

А уже в четверг в западных и южных областях ожидается до +20 градусов. В пятницу температура все также продолжит расти.

В субботу и воскресенье в значительной части Украины ожидаются дожди, вызванные влиянием Балтийского циклона.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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