Температурные показатели будут соответствовать середине апреля: в Украину идет резкое потепление
На предстоящей неделе украинцы почувствуют резкое потепление. Показатели температуры будут соответствовать середине апреля.
Об этом сообщает Meteoprog. Также по всей территории Украины ближе к выходным ожидаются осадки.
Синоптики заявляют, что на этой неделю Украину ждет повышение температуры до показателей средины апреля. Периодически в Украине ожидаются дожди, которые к выходным станут интенсивнее и охватят большую часть территории, иногда возможны даже грозы.
Резкое потепление объясняется приходом теплых и влажных воздушных масс из юго-западной Европы. Поэтому температурный фон в третьей декаде марта ожидается существенно выше средних многолетних показателей.
По прогнозам метеорологов, в первую половину недели температурный максимум днем будет достигать +15.
А уже в четверг в западных и южных областях ожидается до +20 градусов. В пятницу температура все также продолжит расти.
В субботу и воскресенье в значительной части Украины ожидаются дожди, вызванные влиянием Балтийского циклона.
Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.
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