Температура упадет до 21 ниже нуля: синоптики предупредили о самой холодной ночи в Украине. Карта

Погода в Украине в четверг, 13 января, будет холодной – на севере страны ударят ночные морозы до -21 градуса. В большинстве областей прогнозируют гололедицу и сильные ветра до 20 метров в секунду.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Как отметили синоптики, в Украину будет возвращаться тепло. В частности, в западные области будет поступать теплый атлантический воздух.

На дорогах в четверг прогнозируют гололедицу (кроме южных областей), а на востоке, севере и юге объявили І уровень опасности из-за мощного ветра – порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

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Температура воздуха на севере и будет самой холодной – ночью там прогнозируют -16..-21 градус, а днем столбики термометров будут показываться до -4. Прогнозируют снег, ветер – до 12 метров в секунду. В восточных регионах в четверг будет солнечно – днем в Харьковской области прогнозируют -9..-11 градусов, а ночью до -17. В Луганской области будет немного теплее – днем -7..-9, а ночью до -15. Осадков на востоке в этот день не прогнозируется.

На юге тоже будет солнечно, но ударят морозы. Днем ожидается до 5 градусов с отметкой "минус", а ночью до -14. В южных областях в течение дня будет сухо.

На западе 13 января будет теплее всего. Днем там прогнозируется до -1 градуса, а ночью от -13 до -15. В Киевской области ночью будет до 20 градусов мороза, а днем -5. В регионе прогнозируют снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии Старого Нового года погода в Украине дважды кардинально изменится. Сначала придут сильные морозы, затем – потепление и оттепель. Температурные качели повлекут за собой циклон и антициклон, которые поочередно будут властвовать над Украиной.