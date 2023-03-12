Тело жены вынес с поля боя и привез домой: что известно о погибшей под Бахмутом ''Мурке''

В субботу, 11 марта, в Гостомеле под Киевом попрощались с погибшей под Бахмутом 30-летней Татьяной Фесенко. Женщина ушла на фронт защищать Украину вместе с мужем. Без мамы осталась маленькая дочь.

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Нес на руках до места эвакуации

О гибели Татьяны Фесенко с позывным "Мурка" стало известно 5 марта. Как рассказал один из друзей семьи, Таня воевала вместе со своим мужем Владимиром Фесенко. В тот день они вели бой.

"Таня была очень смелой и решительной. Она хорошо стреляла, воевала не хуже мужчин. Насколько я знаю, в окоп, где была она с Вовой, прилетел снаряд. Вову контузило, а Таня погибла. Он на руках нес ее пару километров до места эвакуации", – рассказывает знакомый.

Тело своей жены Фесенко сам доставил домой. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Любила мужа и была хорошей мамой

Владимир и Татьяна познакомились лет восемь назад. Но Владимир ушел добровольцем на фронт, когда Россия развязала войну на Донбассе в 2014 году. А когда вернулся, в 2017 году пара поженилась.

На годовщину свадьбы Таня написала своему любимому такие слова: "Мой любимый муж, моя родная душа, с Годовщиной! Желаю, чтобы наш семейный очаг разгорался все сильнее от тех дровишек, что мы ему подкидываем, и чтобы мы никогда не дали ему потухнуть! Пусть наша взаимная любовь бережет и защищает от дурной молвы. Ты навсегда мужчина моей мечты! Поздравляю, счастье мое!"

У пары есть дочь. "Мы с Таней познакомились в роддоме, лежали в одной палате. Потом поддерживали друг друга, переписывались в соцсетях, поздравляли друг друга с праздниками. Она была очень хорошей мамой для своей дочери, очень доброй, заботливой. Я не могу поверить в то, что ее нет", – рассказала нам ее знакомая Анна.

Дочка очень похожа на своих родителей. Она занимается борьбой, побеждает на соревнованиях.

Пара любила ездить по Украине. Перед началом полномасштабного вторжения они побывали в Корсунь-Шевченковском. С друзьями выезжали на море.

"Мы с Таней были одноклассницами, учились в одной школе санаторного типа в Гостомеле. Знаю, что Таня была единственной дочерью в семье. Она очень хорошо училась, любила танцевать, выступала на концертах, всегда участвовала в разных конкурсах. Помню, что если в классе кто-то меня обижал, она всегда вставала на защиту, говорила, чтобы не смели меня трогать. Ее слушались даже мальчишки и отставали от меня", – вспоминает ее одноклассница Ярослава.

Еще одна одноклассница Алина добавляет, что Таня была очень талантливой. "Она не только танцевала, еще очень красиво рисовала, вышивала и даже ткала ковры. Она была удивительным человеком, красивой и внешне, и душой. Моя бабушка очень ее полюбила, они очень хорошо общались. Бабушка переживала за нее, просила, чтобы она берегла себя и поскорее возвращалась к своей дочке. На что Таня всегда отвечала: "Я нужна Украине", – рассказала Алина.

Татьяна после школы окончила колледж, получила специальность технолога производства молочной продукции. Когда стало понятно, что Россия вновь собирается начать наступление на Украину, она твердо решила, что пойдет воевать.

Поэтому после 24 февраля супруги отправили свою маленькую дочку с родственницей за границу. И, как написала в Facebook волонтер Ирина Васькова, Татьяна и Владимир даже оформили нотариальную доверенность на случай, если погибнут, чтобы родственница могла без проблем оформить опекунство над ребенком.