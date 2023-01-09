Тело забрать с поля боя не смогли: на Львовщине отец погибшего снайпера купил три авто для ВСУ

На Львовщине отец погибшего украинского героя – 36-летнего Степана Габруся – Василий передал ВСУ три автомобиля, которые купил на деньги, выплаченные государством за смерть сына. В ближайшее время семья также собирается побывать в госпитале и помочь раненым.

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Тело забрать не успели

36-летний Степан Габрусь из города Сколе Львовской области погиб 3 апреля 2022 года в районе Марьинки. В последний раз на связь с родными он выходил 1 апреля. Семья еще пыталась искать Степана – надеялись, что он жив, может, ранен или в плену.

Но 16 апреля родным уже официально сообщили о смерти Степана.

"Там шел тяжелый бой, 3 апреля в районе обеда брат погиб. Сразу забрать его тело не смогли, думали, что вечером это сделают, когда немного стихнут обстрелы. Но вечером уже было поздно, враг занял ту территорию и продвинулся вперед на пару километров. Так что у нас пока нет даже его тела, чтобы похоронить. Некоторое время в части шло расследование, оформляли документы, поэтому о гибели сообщили только 16 апреля", – рассказывает брат погибшего Михаил.

"Сохраню жизнь нашим защитникам"

До 24 февраля Степан Габрусь трижды служил в АТО по контракту. Был в 24-й бригаде, потом в 53-й. А с началом широкомасштабного вторжения служил уже в 54-й бригаде.

"Он 25 февраля пошел в военкомат, а 27-го его забрали. Потом почему-то вернули, и уже 3 марта он поехал на фронт. Фактически на этот раз провоевал месяц, был снайпером-стрелком", – говорит Михаил.

Его отец Василий решил на деньги, выплаченные за гибель сына, купить три автомобиля для наших бойцов. Брат говорит, что сейчас они очень нужны для фронта.

"Я не смог уберечь сына, так хотя бы сохраню жизнь нашим защитникам", – сказал Василий Габрусь.

Но на этом родные не собираются останавливаться. "Мы хотим съездить в госпиталь, поговорить с ранеными. Может быть, поможем кому-то, кто потерял конечности, с протезированием", – рассказывает Михаил.

Своей семьи у погибшего не было. Родные рассказывают, что Степан был очень жизнерадостным, любил рыбалку. А еще прекрасно готовил. До войны он работал на стройках в Украине, занимался обработкой дерева.

Это не первый случай, когда близкие погибших героев на денежную компенсацию делают что-то хорошее. Так, мама погибшего 35-летнего бойца с Ривненщины Ивана Клюйко на "похоронные" деньги построила современный стадион в родном селе.

А на Прикарпатье мама погибшего знаменитого летчика Степана Тарабалки обустроила оздоровительный центр для военных "Тепло крылатой души".