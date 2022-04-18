Телеведущий Суханов призвал украинцев поделиться историями о войне

Алексей Суханов, украинский журналист, ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина", стал амбасадором музея памяти "Голоса мирных", основанного Фондом Рината Ахметова.

Телеведущий обратился к украинцам с просьбой делиться своими историями, чтобы задокументировать и сохранить опыт каждого мирного человека о трагических событиях войны.

"Я хочу, чтобы мы все помнили эту трагедию. И не просто статистику, помнили украинскую трагедию в историях, в лицах людей, которые с ней столкнулись. Вместе с вами мы будем собирать свидетельства мирных, пострадавших от войны. Они станут частью самого масштабного музея памяти В правде о войне, которую Россия развязала против Украины, ее народа, его права на самобытность и вообще – против его права на физическое существование, важны каждый человек, каждый голос. без искажений и цензуры каждый в мире знал и помнил, что переживают украинцы", говорит – Алексей Суханов.

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Рассказать свою собственную историю можно на портале музея "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0(800) 509 001.

Так Алексей Суханов поделился историей Сергея Перебийноса. Он потерял семью – супругу и двоих детей, когда российские войска расстреляли их из минометов во время эвакуации на мосту Ирпеня. В 2014 году семья Перебийносов уже пережила эвакуацию из оккупированного россиянами Донецка и обустроила жизнь в Киевской области, но Россия разрушила его. Сергей рассказал свою историю для музея "Голоса Мирных", чтобы правда была известна миру.

"Голоса Мирных" - онлайн музей памяти, основанный Фондом Рината Ахметова еще в 2020 году, чтобы документировать свидетельства гражданского населения Украины, опыт каждого мирного человека о трагических событиях войны, которую Россия развязала против Украины. Музей собирает, хранит и делится с миром исповедями обычных украинцев, жертв и очевидцев войны, ради понимания жизни мирных в условиях российской агрессии, ради того, чтобы ни одно преступление против человечности не было забыто, чтобы наши память, боль и гнев переродились в нашу силу ради лучшего будущего, ради восстановления свободной Украины и достойной жизни украинцев.

Проект поддержали телеканалы "Украина", "Украина 24", передача "Говорить Украина".