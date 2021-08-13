Телеведущий Комаров рассказал о производстве стали на 'Метинвесте' и сравнил его с путешествиями

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров сравнил процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах с путешествиями. Он считает, что эти два процесса требуют одинаково тщательного планирования.

В рамках нового видеопроекта группы "Метинвест" "Металлическая звезда", Комаров вместе с тремя другими украинскими звездами рассказал студентам как добывают руду и производят сталь.

"Круто, когда вы сами знаете, куда поехать. Но чтобы путешествие вышло действительно интересным, к нему нужно подготовиться, как это делают с железной рудой. Подготовка к путешествию очень похожа на подготовку руды к плавке", – сказал он.

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Комаров добавил, что "путешествие" руды в плавильную печь похоже на подготовку к путешествию, где сначала нужно перерыть тонну информации, выбрать маршрут и "обогатить" эти знания советами местных.

Он назвал обогащение и флотацию руды в металлургии "идеальным путеводителем". Затем украинская телезвезда сравнила процесс обогащения руды с видом на закат солнца, который открывается из окна отеля путешественника.

Отметим, что проект "Металлическая звезда" размещен на сайте "Робимо українське", его запуск компания приурочила к 15-летию своего создания. Детальнее о проекте – в материале.

Как сообщается на сайте, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.