Телеканал "НАШ" проверят из-за выступления Азарова

Телеканалу "НАШ" Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую невыездную проверку из-за выступления на нем в декабре 2020 года экс-премьер-министра-беглеца Николая Азарова.

Как сообщила пресс-служба органа, решение было принято 12 февраля. Сама проверка состоится в период с 26 февраля по 12 марта. Также СМИ обязали до 2 марта предоставить Нацсовету необходимые документы и материалы.

"Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации, игнорировал наличие незаконных формирований, совершающих противоправные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметили в сообщении регулятора.

Кроме того, Нацсовет возмутило, что Азаров в эфире "НАШ" обвинил в войне на Донбассе Вооруженные силы Украины, а не страну-агрессора. В такой риторике экс-главы правительства увидели признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния между РФ и нашим государством.

"Также в выступлении Азарова содержались ложные высказывания, которые предрешают решение Международного уголовного суда, мол, суд четко определил, что в Украине, дальше на языке оригинала, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы". Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию", – отметили в органе контроля.

Кроме того, в сообщении заключили, что руководство канала, зная об убеждениях Азарова, могло сознательно приглашать его к себе на эфиры, формируя таким образом соответствующую редакционную политику антиукраинского наклона.

Напомним, ранее вокруг "НАШ" вспыхнул еще один скандал из-за слов экс-регионалки Елены Бондаренко, которая в прямом эфире назвала украинскую армию "преступницей". Тогда Нацсовет также назначил внеплановую проверку этому спутниковому телеканалу.

Как сообщал OBOZREVATEL: