Telegram-канал 'Джокер' зарабатывает $2 млн в месяц: Мария Барабаш опубликовала переписку с Романом Кравцом

Председатель правления антикоррупционной общественной организации "Сопротивление" Мария Барабаш вывела на чистую воду выехавшего за границу администратора Telegram-канала "Джокер" Романа Кравца. Ей удалось узнать, кто стоит за этим каналом, а также сколько денег он зарабатывает ежемесячно.

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Переписку с Кравцом Барабаш опубликовала в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что владелец Telegram-канала "Джокер" и 153-й номер в избирательном списке партии "Слуга народа" Роман Кравец с начала полномасштабной войны восемь раз выезжал за границу. Сейчас у него есть так называемый белый билет, то есть он непригоден к военной службе. Кроме того, за последние два года Кравец накопил значительное состояние: потратил более 8 миллионов гривен на автомобили и арендовал роскошную квартиру в элитном ЖК "Чикаго" в центре Киева, где аренда стоит более $2000 в месяц.

Мария Барабаш пообщалась с Кравцом, решившим представиться бывшим администратором Telegram-канала Warshall+. Именно этот канал в последнее время публиковал против нее посты, поливая грязью.

"В течение трех дней я спрашивала одиозного мошенника-пранкера Джокера Романа Кравца, выдававшего себя за бывшего администратора Telegram-канала Warshall+. Именно он больше года публиковал обо мне в своем канале "Джокер" десятки постов с грязью, а сейчас публикует на канале Warshall, через который, собственно, и решил меня разыграть", – написала Барабаш в своем телеграм-канале.

Она также опубликовала скрины переписок с Джокером, в которых тот, в привычной для себя манере, пытался убедить ее в абсурдных вещах. В частности, он заявил, что Telegram-канал "Джокер" – это "мафия, бизнес, за который убивают и за которым стоят бандиты".

Кроме того, из скринов переписки видно, что Кравец утверждал, что соучредитель Monobank Олег Гороховский помогает известному блогеру и волонтеру Игорю Лаченкову, блогеру Михаилу Лебиге и певице Надежде Дорофеевой "отмывать деньги через Monobank".

"По факту у меня получился пранк на пранк. Джокер хотел меня развести, но я его разоблачила и развела его", – пишет Барабаш.