'Техника в надежных руках': подразделение 'Птицы Мадяра' получило два комплекса 'Ай-Петри' от Порошенко

Петр Порошенко передал два комплекса противодействия технической разведке врага "Ай-Петри" 414 отдельному полку беспилотных авиационных ударных систем "Птицы Мадяра". Об этом лидер "Евросолидарности" рассказал в соцсетях.

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В этом подразделении, которое сейчас воюет на Востоке Украины, оператором БПЛА служит Святослав Бойко – участник Революции достоинства, волонтер, музыкант, фронтмен группы "Широкий Лан", которая 24 февраля 2022 года пришла на Лаврскую и стала на защиту Украины в рядах 206-го. батальона ТрО. Позже овладел работой с дронами, после обороны Киева воевал и на Херсонщине, и под Бахмутом, и в других горячих точках фронта.

"Именно на этой площадке 24 февраля 2022 мы принимали присягу. Здесь был и Праздник, и весь состав нашего батальона. А сегодня они уже распространились по всем Вооруженным силам", – вспоминает Порошенко.

"Сегодня происходит передача комплексов "Ай-Петри" 414 отдельному полку беспилотных авиационных ударных систем. С нетерпением ждем ввода в работу этих комплексов. На победу должен работать каждый. Мы получаем эти комплексы и эта техника будет работать в надежных руках. И она принесет много пользы", – говорит Бойко.

"Наша команда продолжает инвестировать в разработку и производство комплексов "Ай-Петри", которые успешно показали себя на фронте в борьбе с враждебными "Орланами" и "Суперкамами". Он не позволяет российским БПЛА добраться до украинских позиций и нанести удар", – констатирует Порошенко.

Комплексы передаются с уникальными шести диапазонными средствами радиоэлектронной борьбы. Там есть Старлинки, станции питания, все необходимые позиции для того, чтобы наши друзья, наши собратья могли очень эффективно выполнять свои задачи. Комплексы очень хорошо себя уже показали. А друзьям всегда передавать приятно", – говорит Пятый Президент.

"Чтобы преодолевать врага, мы должны переигрывать его, быть на шаг быстрее противника. Должны вкладываться в развитие новейших технологий, которые будут спасать самое ценное — жизнь наших воинов", – убежден Порошенко. "Общими силами мы можем многое и даже большее. Поэтому вместе – и к победе", – добавляет Святослав Бойко.

Как известно, в ноябре прошлого года Петр Порошенко инвестировал свои средства в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри". Сумма инвестиций составила 200 млн грн. На фронте уже трудятся десятки этих комплексов.

Российские дроны-разведчики и ударные БПЛА – Ланцеты, Залы, Орланы и другие – постоянно угрожают нашим войскам. По словам пятого президента, условия современной войны требуют технологических решений.

"Это – кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Мы наладили серийное производство. Моя мечта, чтобы вся полоса обороны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективной для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов", – говорит Петр Порошенко.