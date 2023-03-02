''ТЕДИС Украина'' за год войны выполнил 200 бесплатных гуманитарных доставок

Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи "Помогаем. Побеждаем", созданный компанией "ТЕДИС Украина", достиг показателя в 200 транспортировок. Юбилейной стала доставка по заказу благотворительного фонда "Ростай в семье": из пгт Короп в Черниговской области в Киев были доставлены молочные продукты от фермеров для семей, которыми занимаются благотворители.

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Всего за время работы Координационного центра, созданного в марте 2022 года, было бесплатно доставлено 285 тонн гуманитарных грузов в шестнадцать областей Украины. В частности, в Киевскую, Черниговскую, Львовскую, Тернопольскую, Сумскую, Харьковскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую, Запорожскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Хмельницкую, Николаевскую, Херсонскую и Донецкую.

Основные группы товаров: продукты питания, вода, одежда, мебель, медикаменты, медицинское оборудование, детское питание, средства гигиены, генераторы, бронежилеты, теплые вещи и т.д.

"Наш Координационный центр стал возможным благодаря сочетанию многолетней экспертизы компании в области логистики и волонтерства сотрудников, которые на протяжении всей двенадцатилетней истории "ТЕДИС Украина" всегда принимали активное участие в различных социальных инициативах. Благодаря этому мы смогли быстро заработать репутацию надежного партнера более десяти благотворительных фондов и волонтерских организаций, а также войти в список рекомендованных к сотрудничеству фондов от Европейской Бизнес Ассоциации", – подчеркнул генеральный директор компании "ТЕДИС Украина" Тарас Корнияченко.

В разрезе благотворительных фондов работа Координационного фонда "Помогаем. Побеждаем" выглядит следующим образом:

1. "Каритас Украины" – 72 заявки

2. "Let's help" – 54 заявки

3. "Твоя опора" – 8 заявок

4. "Stay Safe UA" – 8 заявок

5. "Расти в семье" – 6 заявок

6. "Твоя Вера – наша сила" – 6 заявок

7. "Львовский оборонный кластер" – 5 заявок

8. "Starenki" – 5 заявок

9. "Полевая кухня Б-50" – 3 заявки

10. Другие заказчики (БУ "БФ "КРЕЙЗИ ПИПЛ", БО "100% жизни", БФ "Жизнь: "Поможем выжить" и другие волонтеры) – 33 заявки.

31 марта 2023 года координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи "Помогаем. Побеждаем" отметит годовщину с момента основания.