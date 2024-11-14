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Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

Мария Шевчук
Общество
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Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

В период с апреля по ноябрь 2024 года Всеукраинский благотворительный Таврический фонд совместно с The EBRD Community Initiative оказал помощь 10 территориальным громадам 14 населенных пунктов Херсонской области.

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Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото
Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

Да, в с. Новая Каменка Миловской ТГ установлена уличная игровая площадка и передана портативная акустическая система с микрофонами. Для Херсонской облдетбольницы приобретено реабилитационное оборудование.

Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

В Высокополье обустроили игровую зону в Доме культуры и установили интерактивный стол в ЦНАП.

Для с. Орлово Кочубеевской ТГ, Борозенское, Миролюбовка (Белозерский поселковый совет Херсонского района), Большая Александровка, а также для ВПЛ из Новой Каховки приобретены музыкальные инструменты и звуковое музыкальное оборудование.

Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото
Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

В с. Музыковку оборудовали детское развивающее пространство при КЗ "Музыковский ясли-сад "Малышка".

Для пгт Калиновское приобрели звуковое оборудование для Образовательного пространства в бомбоубежище.

Для Миролюбовки (Белозерский поселковый совет Херсонского района), Трифоновского старостинского округа, Чкалово и Новой Калуги (Великоалександровская ТГ) приобретен спортивный инвертор.

Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

Наборы для творчества, развивающие игры, канцелярию, оргтехнику получили в Любимовке и Миролюбивце (Нововоронцовская ТГ), Большая Александровка. Новая Калуга, Чкалово (Великоалександровская ТГ). Еще несколько учебных заведений области снабжены мебелью, компьютерами, принтерами.

Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

В Белой Кринице организовали программу для детей и семейный концерт с участием аниматоров и артистов.

Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

В общей сложности помощь предоставлена на сумму более 3,3 млн грн. Пользователями помощи стали около трех тысяч детей, проживающих в Херсонской области.

Основателем Таврического фонда является Николай Баграев, который создал в Херсонской области такие имиджевые фестивали как "Таврийские игры" и "Черноморские игры".

Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

С момента деоккупации Херсонщины Таврический фонд и его благотворительная платформа dity.help провели ряд мероприятий "С любовью к Херсонщине" в Херсоне, Киеве, Высокополье, Орлове, Белой Кринице и "Святой Николай детям Херсона" (Киев – Херсон). В ходе этих мероприятий тысячи детей получили гуманитарную помощь и подарки.

Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото
Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото