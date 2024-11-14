Таврический фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн. Фото

В период с апреля по ноябрь 2024 года Всеукраинский благотворительный Таврический фонд совместно с The EBRD Community Initiative оказал помощь 10 территориальным громадам 14 населенных пунктов Херсонской области.

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Да, в с. Новая Каменка Миловской ТГ установлена уличная игровая площадка и передана портативная акустическая система с микрофонами. Для Херсонской облдетбольницы приобретено реабилитационное оборудование.

В Высокополье обустроили игровую зону в Доме культуры и установили интерактивный стол в ЦНАП.

Для с. Орлово Кочубеевской ТГ, Борозенское, Миролюбовка (Белозерский поселковый совет Херсонского района), Большая Александровка, а также для ВПЛ из Новой Каховки приобретены музыкальные инструменты и звуковое музыкальное оборудование.

В с. Музыковку оборудовали детское развивающее пространство при КЗ "Музыковский ясли-сад "Малышка".

Для пгт Калиновское приобрели звуковое оборудование для Образовательного пространства в бомбоубежище.

Для Миролюбовки (Белозерский поселковый совет Херсонского района), Трифоновского старостинского округа, Чкалово и Новой Калуги (Великоалександровская ТГ) приобретен спортивный инвертор.

Наборы для творчества, развивающие игры, канцелярию, оргтехнику получили в Любимовке и Миролюбивце (Нововоронцовская ТГ), Большая Александровка. Новая Калуга, Чкалово (Великоалександровская ТГ). Еще несколько учебных заведений области снабжены мебелью, компьютерами, принтерами.

В Белой Кринице организовали программу для детей и семейный концерт с участием аниматоров и артистов.

В общей сложности помощь предоставлена на сумму более 3,3 млн грн. Пользователями помощи стали около трех тысяч детей, проживающих в Херсонской области.

Основателем Таврического фонда является Николай Баграев, который создал в Херсонской области такие имиджевые фестивали как "Таврийские игры" и "Черноморские игры".

С момента деоккупации Херсонщины Таврический фонд и его благотворительная платформа dity.help провели ряд мероприятий "С любовью к Херсонщине" в Херсоне, Киеве, Высокополье, Орлове, Белой Кринице и "Святой Николай детям Херсона" (Киев – Херсон). В ходе этих мероприятий тысячи детей получили гуманитарную помощь и подарки.