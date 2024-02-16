Танцует вальс, спускается в колодец и вдохновляет воинов ВСУ: священник-звезда сети из Ивано-Франковской области доказал, что ампутация – не приговор

Священник из Ивано-Франковской области Иван Теремко, фотография которого разлетелась по сети, своим примером доказал, что с ампутированными конечностями также можно иметь полноценную жизнь. Оказалось, что протезы являются вполне удобной вещью, которой можно не только "заменить" потерянные конечности, чтобы нормально передвигаться, но даже танцевать и бегать.

Журналистка hromadske Наталья Мазина в репортаже о священнике рассказала, что, когда священник пригласил ее на танец, женщина едва успевала за его быстрыми движениями. Иван Теремко после ампутации довольно оперативно научился танцевать на протезах – пообещал пойти в пляс на свадьбе соседки, которая должна была состояться менее чем через неделю, что у него успешно вышло. Так, священник без проблем справляется со своим "неродными" ногами – умеет и полоть огород, и машину ремонтировать, и по деревьям лазить, и даже в колодец лезть.

"Это все нормально для меня. Никто из соседей не говорит, что я ничего не делаю. Напротив, соседка ругает своего здорового благоверного, мол, посмотри, как отец Иван работает, не жалуется, что измучился. Целый день на ногах – и не стонет, что у него что-то болит", – рассказал священник.

Конечно, без проблем не обошлось. Из-за большого трудолюбия и напряжения ног пришлось реампутировать их дважды. Впрочем, отец Иван не печалится, восстанавливается и снова начинает ходить, но уже избегает больших нагрузок. Дома он передвигается без протезов, из-за чего на коленях появлялись мозоли.

Своим боевым духом священник не только поддерживает односельчанина Владимира Бойчука, фото с которым облетело сеть, но и других украинцев, переживших ампутацию и учащихся заново передвигаться. Сейчас военного забрали в реабилитационный центр, где он уже самостоятельно ходит, держась за брусья.

"Ему нужно находиться у таких, как он сам. Сегодня к стене отвернется, а завтра увидит, что ребята стараются встать, учатся ходить, и подумает: "А я что, хуже? У меня разве не получится?" – отметил Теремко.

Ранее OBOZ.UA писал о событиях, из-за которых Ивану Теремко пришлось ампутировать ноги. Он ехал в соседнее село, но из-за метели чуть не замерз насмерть в снегу, но люди вовремя его увидели и спасли. Правда, сейчас ходит на протезах.

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