'Танки ехали по моей душе': Татьяна из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Татьяна подробно помнит 24 февраля 2022 года и имена погибших, которых хоронили на футбольном поле. Она до последнего оставалась в городе, поддерживала других и добывала под обстрелами еду и воду. Сейчас Татьяна занимается киевским общежитием в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", который помог обустроить Фонд Рината Ахметова.

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До вторжения Татьяна участвовала в благоустройстве родного города, гордилась его красотой и уютом. "Первая колонна российских танков проехала не только по улицам Мариуполя, она проехала по моей душе", - рассказывает она Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Вражеские налеты происходили каждый день. Один из авиаударов произошел 13 марта. Соседний дом был разрушен до основания. Татьяна тогда получила контузию, однако вместе со всеми помчалась на место трагедии.

"Погибли многие люди. Среди них дочь моей подруги и ее сын – накануне, в солнечный день 12 марта, я угощала этого ребенка конфетой. Одну женщину мы узнали только за гетрами. Их и других мы похоронили на футбольном поле", — рассказывает, едва сдерживаясь, Татьяна.

Она убеждена, что после всего пережитого может отличить мариупольца в толпе. О побеге из осады, унизительной фильтрации, возвращении домой через две страны и общежитие, где все родные, Татьяна рассказывает по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции и Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером Ямариуполя.

Фонд создает комфортные условия для проживания, а именно обустраивает зоны совместного пользования: кухни, коворкинги, прачечные, холлы и детскую комнату. Первые социальные общежития, организованные в рамках проекта Ямариуполь. Жилье", появились в Днепре. Следующим городом, подхватившим эту важную инициативу, стал Киев.