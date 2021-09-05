Знаете, почему история повторяется? Почему повторяются трагедии, войны? В большинстве случаев из-за того, что общество не выучило урок — социальный, психологический, политический, моральный. И тогда история повторяется. Мол, а вот вам, ребята, старые грабли для нового танца. Учите матчасть, пересдавайте. И так будет до тех пор, пока…

Пока в головах критического большинства социума не отложится важная социальная, политическая, психологическая или моральная парадигма.

Но каждый раз общество забывает. Забывает о трагедии, войне, героях. Пользуясь нашей амнезией – забытьем, враг переписывает нам нашу историю, создает нам "героев", показывает нам нужный ему путь, подсказываем нужные ему выводы.

И как только общество забывает, засыпает, убаюканное очередной сказкой о "какая разница, так было нужно, а что мы могли, власть она разберется, все не так однозначно", как просыпается история и бьет, точечно, точно, резко и больно. И тогда общество снова плачет, хоронит, теряет, кричит "герои не умирают", и… забывает. Забывает даты, героев и врагов, имена, факты. Тихо переворачивает свой календарь, обходя острые углы, затирая неудобные даты и воспоминания.

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Вот РФ начала скачки по истории, трубя "100-лет" чему-то там. Чему-то абсолютно симулякротивному и неважному, выдуманному и не имеющему исторического фундамента, но так нужному современным кукловодам, чтобы вести за собой общественное стадо. "100 лет российскому радио, 100 лет российской армии, 100 лет русскому языку, 100 лет российскому флоту, 100 лет…

При этом обходя реальные исторические даты: 100 лет расстрела царской семьи, 100 лет насилия над царевнами, 100 лет расстрела поэтов и писателей (возьмем хотя бы 26 августа 1921 года, расстрел Николая Гумелева), 100 лет создания ГУЛАГа, 100 лет…

Ах, что вы, что вы, здесь тишина. Это не очень удобные, понимаете ли, даты. То ли дело 100 лет российскому радио. Глупое население оно потому и глупое, что не знает ни даты изобретения радио, ни страны, ни фамилии изобретателя, ему важно, чтобы ему сказали в ухо "российское, русское, великое, наше, гордись". И обыватель пойдет, гордо и пафосно.

Как много молчания на РФ. Заметили? О войнах, о военных преступлениях, о захватах и аннексии стран. Как много того, что хотят забыть русские-россияне. Именно забыть. Ведь это не очень удобно даже для русского либерала жить и помнить о тех, кого убила Россия. Поэтому здесь предпочитают делать вид, что ничего не было. Все. Большинство. Либералов и не очень. Демократов и не очень.

Русским демократам и либерастам можно долго и пафосно говорить о Новодворской, Навальном, Немцове, и даже, чуть-чуть ругать Путина за Украину. Но нельзя говорить о "Норд-Осте", Беслане, Афгане, захвате Чехословакии, утонувшем "Курске", Грузии, Абхазии, Южной Осетии, ну и о кровавых преступлениях СССР, приемником которых РФ сама назвалась.

Молчание о преступлениях само по себе есть преступление. Забвение героев, жертв трагедии — тоже преступление. Молчание об убийцах, о террористах, о диктаторах и их приспешниках, молчание о кровавых тиранических режимах тоже преступление.

Так как молчание, это стирание памяти. Это вторичное убийство тех, кто уже мертв, но требует возмездия или хотя бы памяти и сострадания к их родным, потерявшим и оплакивающим.

Никогда не говорите "герои не умирают". Умирают! Умирают, если их забывают, если тех, кто совершил убийство и преступление, захватил, истязал, осиротил не наказывают. Молчание о преступлениях, по сути, молчаливое оправдание преступников. Молчание о преступлениях, по сути, соучастие в них. Молчание о преступлениях, это повод переписать историю, повод черное назвать белым, повод оправдать убийцу и повод к совершению повторных преступлений.

Вы слышали, как РФ или россияне говорили бы о совершенных их страной преступлениях? Я нет! Преступник делает все, чтобы о нем забыли. И если мы перестанем писать о войне, о российско-украинской войне, о Голодоморе, об оккупации Украины, о миллионах уничтоженных украинцев, мы совершим преступление. И перед собой, и перед потомками, и перед теми, кого уже не вернуть. И дадим шанс еще раз напасть. Еще раз уничтожить. Еще раз стереть нашу память, мову, историю и культуру.

Многие события дня сегодняшнего плата за наше молчание вчера.

1 сентября дети нашей страны пошли в школу. Веселые и не очень. Счастливые и не очень. Живые! В мирной стране, мирное небо над которой держат тысячи бойцов на фронте. В мирной стране, где мир сохранен ценой чьих-то жизней. Вспомнили ли о них, на школьных линейках, в семьях, рассказали ли о них детям? А ведь это наш долг и наша плата за мир, улыбки и эти веселые и не очень линейки.

Ленты соцсетей пестрели вышиванками, цветами и улыбками, гордостью родителей и радостью детей. Как же это прекрасно! Как же это замечательно и как же это хочется сохранить и уберечь! Поэтому я пишу. Напоминаю. И нажимаю на болевые точки. Чтобы сохранить мир, нужно помнить о войне.

Рядом с нами страшный враг, враг, который для достижения своей цели не щадит никого. И он показывал нам тысячи примеров. Но мы их не поняли. Мы промолчали. Мы сделали вид, что… Поэтому страшно, страшно, что критическая масса населения нашей страны не видит ни исторических примеров, продолжая танец на граблях, ни врага под триколором, ни русских вшей, лезущих на нашу страну, ни украинских гнид, распространяющих заразу эСССРия и любви к диктатуре.

Я хотела бы, чтобы вы вспомнили.

1 сентября 2004 года, когда чужую, малоинтересную и почти неизвестную для нас страну накрыло горе, которое заставило занеметь многие души. Тогда это было нестерпимо больно и страшно. "Хорошо, что у нас такого нет" — многие так думали? Да, я знаю, люди именно так и говорили. Но, осознавали ли почему? Были ли благодарны за мир и покой? Были ли готовы защищать его? Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года школу № 1 города Беслана (Северная Осетия) захватили террористы. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников: детей, родителей и сотрудников школы, без еды и воды, унижая, убивая, истязая.

Потом обществу дадут информацию "3 сентября 2004 года в школьном спортзале произошли взрывы, возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания, которое погрело под собой сотни детей". Мол, террористы что-то взорвали и поэтому…

Нет. Это не так. Начался штурм школы сотрудниками ФСБ. Русские военные обстреляли здание школы на глазах у родителей. Школу с заложниками утюжили огнеметами, танками, БТРами, минометами, автоматами. Обстрел шел где-то 40 минут. Когда пыль рассеялась, школы почти не было. Под обстрелом к школе бросились родители, много погибло. Многие добежали к школе и выхватывали детей, не смотря, чужих, своих. Всех.

Было убито 27 террористов. Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев был арестован и впоследствии приговорен судом к пожизненному заключению. Но был ли осужденный Кулаев в здании школы, был ли террористом или просто из него выбили нужные показания, неизвестно.

Нурпаша Кулаев отсутствовал в Верховном суде России на рассмотрении кассационной жалобы на вынесенный ему расстрельный приговор, который был вынесен Верховным судом Северной Осетии, поэтому возникли подозрения, что он давно мертв. Как бы эту версию ФСИН опровергли, но доказательства были лишь на бумаге. С того времени об осужденном нет сведений, как и никто не знает, какие именно показания он дал, как помог следствию и почему за столько лет после его "сотрудничества" со следствием не задержан ни один из сбежавших тогда террористов.

В результате теракта погибли 334 человека из числа заложников, из них 186 детей и 783 получили ранения разной степени тяжести.

17 лет идет следствие. Следствие, которое не может назвать ни причин, ни следствий, ни виновных, ни заказчиков. До сих пор нет фамилий всех террористов (многие просто растворились среди мирных граждан), ни их количества, ни заказчика теракта. Кто, за что и во имя чего? – тишина!

Свидетели трагедии говорят лишь об одном: все заложники погибли в результате действий ФСБ и огневой мощи, направленной на здание школы. "Непрофессионализм" сотрудников ФСБ… Ну-ну, я бы так не говорила.

Такой же "непрофессионализм" (да что взять с военных-то, они же просто выполняли приказ, защищая- хорошая песня, в исполнении Путина) был показан ФСБ РФ и в случае с заложниками "Норд-Оста", где в результате забывчивости спецслужб (забыли подвезти антидот к газу) погибли люди.

23 октября будет 19 лет со дня трагедии "Норд-Оста", ведь именно 23 октября 2002 года, террористы захватили театральный центр на Дубровке, где шел первый российский мюзикл "Норд-Ост". На третий день во время штурма центр был освобожден, по официальным данным погибли 130 человек из числа заложников, которых убил, пущенный в помещение ядовитый газ.

Нам тоже стоит вспомнить об этом и проанализировать это событие. Скорбят ли россияне за погибшими? Оплакивают ли? Ищут ли виновных? Делают ли выводы? — нет! Сладкое забвение. Стыдливо прячут глаза. Злятся на неудобные вопросы. Переводят стрелки на "а у вас"… У нас кроме русских террористов, кроме ополченцев с русским оружием нет врагов.

У нас все просто: РФ-террорист №1 в мире!

А ведь ответы на вопросы так очевидны: теракт в Беслане стал заключительным в череде террористических атак, совершенных в России в период 2001-2004 годов, после чего Кремль – ФСБ — ОПГ "Озерки" закончило захват власти на РФ, осуществив ряд серьезных "реформ" в законодательстве при полной, слышите, полной поддержке критического большинства населения.

Запуганное терактами и невидимыми "террористами" население было готово на все, чтобы на РФ была крепкая рука, которая бы мочила врагов РФ в сортире. Отобранная у россиян безопасность, страх выйти на улицы, страх за жизнь была благосклонно "положена на место" этой самой "крепкой рукой" Путиным. На РФ были свернуты все демократические изменения, и пришла эпоха ФСБшно-путинского диктата.

Путин лично отдавал приказ о штурме театра на Дубровке, думаю, что и в позиции "штурма" школы Беслана была его "крепкая рука". О приказе штурма на Дубровке он рассказал сам в фильме "Путин", снятом пресс-секретарем его предвыборного штаба во время выборов.

Напомню: 23 октября 2002 года террористы ворвались в зрительный зал в начале второго акта мюзикла "Норд-Ост". В театре находились более 800 человек. Боевики потребовали вывода российских войск из Чечни. На третий день, после долгих переговоров, российские власти приняли решение о начале штурма. По вентиляции в здание пустили газ, который должен был усыпить и заложников, и террористов. После чего в театр вошли бойцы спецподразделений. "К сожалению, там погибло немало людей – погибли не из-за перестрелок и не из-за газа, а из-за неумения действовать. Было достаточно антидота, надо было просто делать укол и все. Кому-то сделали три раза, кому-то ни одного раза. Мы провели расследование, очень тщательное, но в этих условиях трудно кого-то наказывать: люди сами шли на смерть", – объяснил Путин в фильме.

И вот, знаете, россияне аплодируют ему за это. Они в критической своей массе оправдали Путина за все: за Беслан, Норд-Ост, за Грузию, за Чечню. Никто из россиян не сказал: "а что мы делаем в Чечне, почему мы участвуем в войне и, по сути, захватываем, порабощаем другие народы, вмешиваемся в жизнь других государств".

"Давить чурок" — это была все российская позиция, поэтому "чурка – значит террорист" легко воспринималось критическим большинством россиян. Поэтому, когда власть выдавала нарратив "чурки захватили", народ тут же требовал возмездия и оправдывал аннексию, и благословлял диктатуру. Это же диктатура русских, значит, она во благо!

В 2011-м Европейский суд по правам человека признал: гибель 125 заложников вызвал именно газ, а значит, Россия нарушила право на жизнь своих граждан. Российское следствие, как и сам Путин, это категорически отрицают.

Нужны ли россиянам, гражданам РФ, эти расследования и эта правда? — нет!

Ведь тогда все они, голосовавшие за Путина, станут соучастниками этих убийств. Эта правда и эта память нужны нам. Чтобы мы помнили, на что готов наш враг. Он готов убивать русских, русскоязычных, всех! Именно это РФ доказала на Донбассе.

Там россияне убивают всех, русских, русскоязычных. Там сносят целые города с заложниками. Даже если эти самые заложники верили, любили, обожествляли своих захватчиков, и даже если они были заодно с русскими террористами, их убивают. Так было всегда. Стоит просто взглянуть на историю.

Сегодня РФ готовится к очередным выборам. Единоросы, партия Путина, готовы на все, чтобы выиграть выборы. Активно в голосовании за Единую Россию принимают участие и жители ОРДЛО, веря, что после этого Путин все же присоединит ОРДЛО к РФ. Естественно, по привычке Путин начинает кошмарить РФ. Не удивлюсь, если серия "терактов" накроет и города ОРДЛО, ведь здесь слепо доверяют русским и Кремлю, да и ввозить никого сюда не нужно, при случае, местные опочленцы сами заминируют свои школы и подорвут своих детей.

И из свежего путинского шабаша:

12 августа 2021 года в центре Воронежа произошел взрыв в пассажирском автобусе марки ПАЗ. Две женщины скончались в реанимации. Всего пострадало 26 человек. Сначала от ФСБ прозвучала "официальная" версия о взрыве газовых баллонов в автобусе и вине водителя по неправильной эксплуатации, мол, недоследил за техсостоянием. Но представители перевозчика заявили, что автобус работал на дизельном топливе, то есть "упс".

С версией "газ" не сложилось, перешли к привычной "террористы" — и снова осечка. Видимо, не нашли в Воронеже удобное лицо "украинской национальности".

15 августа следствие разродилось очередной версией взрыва "нахождение в печке, расположенной в салоне, или возле нее неизвестного взрывоопасного предмета" и подготовленной диверсии конкурирующими предприятиями-перевозчиками, конфликтующими с ООО "АТП-1" с целью запугивания (предприятие выиграло на конкурсе работу на нескольких городских маршрутах). Воронежские водители ПАЗиков настолько суровы, что минируют автобусы конкурентов.

Рассматривая данный "теракт" с одной стороны все банально: русские опять убивают русских. Привычно. Банально.

С другой стороны – трагедия, но хочется смеяться. ФСБ реально обмельчала. Но какие автобусы, такие и теракты. Великая страна великих инноваций и рассыпающийся на ходу ПАЗик без кондиционера, без камер внутреннего видеонаблюдения за салоном. С третьей стороны, что ж, Воронеж отбомбили, ОРДЛО приготовится.

История снова сажает за парты тех, кто не выучил ее уроки. А мы помолчим. Вспомним забытых Россией 334 невинных жителей Беслана, деток, женщин, мужчин. Вспомним жертв "Норд-Оста", и даже "Курска" (вот не нужно, если бы Курск не погиб, они бы пришли нас убивать), будем выше.

Сегодня 3 сентября… Просто вспомним жертв страшных терактов, совершенных режимом Путина-ФСБ. И сделаем выводы! Мы вспомним все. И будем помнить до последнего русского.

Мы будем помнить Чечню, Грозный, МН17, Беслан, "Норд-Ост", Украину, наши Иловайск, Дебальцево, Зеленополье, Луганск, Крым, Донецк, каждого нашего военного и мирного жителя, убитого русскими. Мы помним. Думаю, и делаем выводы. И учим уроки истории. Лучше поздно, чем никогда. И верим! Нет, не в божественное возмездие. В божественные ВСУ!

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