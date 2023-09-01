Сын уже не вернется домой: сеть тронула фото отца защитника у стелы в честь Героя. Фото
В Оратове Винницкой области мужчина пришел проститься со своим погибшим на войне сыном. Он присел под фотографией на памятной стелле и думает о чем-то своем, трагическом, болезненном..
Печальный эпизод запечатлели местные жители. Фото опубликовала учительница школы, в которой учился воин Богдан Купец, Олеся Рудик-Самолюк на Facebook.
"Это фото задело живущего не одного человека. На нем отец рядом со своим сыном, моим учеником – Купцем Богданом Сергеевичем. Думала ли я когда-нибудь, что буду посвящать такие печальные стихи тебе, Богдан? Не забывайте о них никогда, пока живем!", – подписала женщина фото, добавив к нему поэтические строки.
Був син у мене...І не стало.
Війна безжально відібрала.
Сиджу ось тут, у горе вбраний.
Ми поговоримо мовчанням.
Опущу руки обважнілі.
Болить душа. Не чую тіла.
Про щось хотілось розказати,
Та слів не можу пов'язати.
Слова розвіялись вітрами.
Питають очі: "Як там мама?"
А я не знаю, що сказати
І як той біль угамувати?
Ольга Дриль, винничанка, педагог, поэтесса, общественный деятель.
Вечная память и слава всем, кто положил жизнь за будущее Отчизны!
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