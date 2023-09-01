Сын уже не вернется домой: сеть тронула фото отца защитника у стелы в честь Героя. Фото

В Оратове Винницкой области мужчина пришел проститься со своим погибшим на войне сыном. Он присел под фотографией на памятной стелле и думает о чем-то своем, трагическом, болезненном..

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Печальный эпизод запечатлели местные жители. Фото опубликовала учительница школы, в которой учился воин Богдан Купец, Олеся Рудик-Самолюк на Facebook.

"Это фото задело живущего не одного человека. На нем отец рядом со своим сыном, моим учеником – Купцем Богданом Сергеевичем. Думала ли я когда-нибудь, что буду посвящать такие печальные стихи тебе, Богдан? Не забывайте о них никогда, пока живем!", – подписала женщина фото, добавив к нему поэтические строки.

Був син у мене...І не стало.

Війна безжально відібрала.

Сиджу ось тут, у горе вбраний.

Ми поговоримо мовчанням.

Опущу руки обважнілі.

Болить душа. Не чую тіла.

Про щось хотілось розказати,

Та слів не можу пов'язати.

Слова розвіялись вітрами.

Питають очі: "Як там мама?"

А я не знаю, що сказати

І як той біль угамувати?

Ольга Дриль, винничанка, педагог, поэтесса, общественный деятель.

Вечная память и слава всем, кто положил жизнь за будущее Отчизны!

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