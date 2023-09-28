'Сын никогда не смог бы полноценно слышать': 7-летний Виктор из Николаева получил современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Виктор родился здоровым, но в трехлетнем возрасте перенес тяжелую инфекционную болезнь. Мама стала замечать, что сын переспрашивает и не всегда понимает, что ему говорят. Причину удалось выявить только во время операции по удалению аденоидов.

Хирург объяснил, что у Виктора поврежден нерв — и он уже никогда не сможет полноценно слышать, нужны специальные приборы. Недавно семилетний мальчик из Николаева получил суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под особенности ребенка.

Как рассказывает Ольга, операция была назначена в конце февраля 2022 года. Из-за войны ее пришлось отложить. Николаев жестоко обстреливал враг и семья переехала в Тернополь. Там Виктора прооперировали и объяснили необходимость покупки слуховых аппаратов. Ольга была в шоке: приборы недешевы, а она с двумя детьми и родителями с инвалидностью живет в чужом городе на выплаты для переселенцев...

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"Это был удар. Мы не дома, ребенок, война... А здоровье ребенка — это самое главное для матери. Я случайно наткнулась на статью о том, что Фонд Рината Ахметова помогает деткам, имеющим такие проблемы, как у нас. Наша семья малообеспеченная, и в сегодняшних реалиях невозможно было найти деньги на слуховые аппараты. Поэтому эта помощь для нас очень важна. Я хочу от всей души поблагодарить Фонд. Низкий поклон за то, что вы делаете для людей", — говорит Ольга .

Врач-сурдолог Владислав Устянский добавляет, что Виктор имеет двустороннюю хроническую сенсоневральную тугоухость 2-3 степени. Специалист объясняет, как мальчику помогут слуховые аппараты от Фонда.

"Это современные слуховые аппараты производства Дании, которые имеют языковой процессор - это очень хорошо влияет на звуковосприятие ребенка. То есть он будет и лучше слышать, и лучше разговаривать, воспринимая звуки", - отмечает врач.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов — Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживающие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU