Сын этнических россиян, оставшийся верным Украине: известно о летчике Сергее Проказине, который разбился на Житомирщине. Фото

Военный летчик Сергей Проказин, который разбился на Житомирщине 25 августа с двумя боевыми товарищами, останется образцом усердия и мужества. Он с детства мечтал пойти по стопам отца, который тоже был пилотом, и всячески поддерживал сына в его целеустремлённости.

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Об этом близкие погибшего героя рассказали журналистам Громадського. Его родители этнические россияне, но отец Сергея проходил службу летчика-истребителя в Миргороде Полтавской области, после развода его жена вместе с двумя братьями Сергея отправилась на историческую родину.

"А вот Сергей уже учился здесь, и затем не было и мысли перебираться в Россию после окончания военного института. Он с шестого класса в Украине, для него родина уже была здесь, он остался с отцом. Он и говорить по-украински старался, только у него это смешно получалось", – смеется друг детства пилота Андрей.

По его словам, мать Проказина была доброй и порядочной женщиной, преподавала русский язык и литературу в школе. Но после 2014 года истово верила в пропаганду федеральных каналов, с большим потрясением приехала в Украину, чтобы повидаться с внучкой, будучи уверенной, что на улицах буквально кишит неонацистами.

"Я не могу вообразить, что его нет. Потому что Сергей — это сама жизнь: яркая и светлая. Влюбленный в небо. Таким он будет для меня всегда. Трудно, что он не сможет вырастить сына, о котором долго мечтал. Слишком все, что случилось, больно", – со слезами сказала женщина, когда ей позвонили украинские СМИ в Санкт-Петербург.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной погибли три летчика, среди которых оказался и Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

В причинах авиакатастрофы сейчас разбираются следователи ГБР. Пока они рассматривают три основные версии: нарушение правил полетов или подготовки к ним, техническая неисправность самолетов, ошибка пилота.

В день гибели молодого Джуса его девушка опубликовала последнее совместное фото. На нем влюбленная пара лежит в летней траве и выглядит абсолютно счастливой.