'Спасибо тебе...': девушка погибшего пилота 'Джуса' показала их общее фото и тронула сеть

Мелания Подоляк, девушка, с которой встречался известный пилот Андрей "Джус" Пильщиков, погибший в результате авиакатастрофы накануне, опубликовала последнее совместное фото. На нем влюбленная пара лежит в летней траве и выглядит абсолютно счастливой.

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Трогательный кадр украинка опубликовала у себя в Twitter в качестве некролога. Она поблагодарила любимого за то, что ей удалось обнять его перед роковым полетом.

"Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я сделаю все, как обещала", – написала девушка, вероятно, подразумевая какой-то сугубо личный договор с избранником при жизни.

Отметим, что Мелания опубликовала фото с шевроном, где написан позывной ее героя как только стала известна трагическая новость о его гибели. В первые минуты у нее даже не было слов, чтобы описать свое горе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате катастрофы погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два летчика.

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