Сегодня тенденция к литературе, написанной сильными женщинами для женщин, становится трендовой. Это очень радует меня, как директора издательства, которое избрало путь гендерного просвещения и активно пролонгирует издание важных фемен-тайтлов. Книги о гендерном равенстве, о правах женщин, издаваемые Vivat, стали тем инструментом, который направлен на привлечение внимания и решение проблемы ущемления прав женщин в современном мире. Мы издали ряд крутых книг на феминистскую тематику, которые, по моему мнению, являются ценным вкладом в движение за поддержку прав женщин.

Из последних важных новинок я выделила ТОП-3 книги о сильных женщинах, впечатлениями от которых хочу поделиться и лично советую к чтению.

Далее текст на языке оригинала.

Ця книжка наробила дуже багато хайпу. У неї була нереально потужна промо-кампанія. Були залучені відомі українки-бізнесвумен, що стали амбасадорками цієї книги на чолі з Ольгою Руднєвою. Це — архіважлива книжка, що говорить про нагальні теми дискримінації жінок у сучасному світі, заточеному під потреби маскулінності. Жінок, які й досі дійсно лишаються невидимими, захованими у тіні чоловіків.

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Сміливе дослідження, яке здійснила Кріадо-Перес, наочно демонструє: як багато всього сучасний світ не помічає або не хоче помічати стосовно прав, можливостей, бажань та самореалізації жінок у стосунках, роботі, бізнесі тощо. І ця книжка збурила нову хвилю ініціатив, покликаних поставити остаточну крапку у гендерному питанні.

Я наполегливо рекомендую "Невидимих жінок" до прочитання. Вона заснована на реальних дослідженнях. Наприклад, ви знали, що жінки під час автомобільних аварій отримують на 47% більше травм і каліцтв? Просто тому, що всі краш-тести проходять за участю тільки чоловіків, без урахування особливостей жіночої будови тіла. І це тільки один факт із сотень наведених у книзі. Тих фактів, з якими ми, жінки, стикаємося щодня та переживаємо їх на власному досвіді, але про які так довго мовчали.

До речі, нещодавно Vivat за підтримки інфопарнерів "Повага", "Гендер в деталях" та "Фонду Олени Пінчук" провели онлайн Public Talk Керолайн Кріадо Перес, авторки "Невидимих жінок" та Ольги Руднєвої.

Ця книга — наша вітчизняна посестра "Невидимих жінок". Вони ідейно пов'язані, бо ця праця стосується відкриття незміряно важливого жіночого внеску у створення та становлення української державності. Це історичні дані про політикинь, громадських діячок, лікарок, учасниць національно-визвольного руху, жінок-політув’язнених, журналісток, військовичок, культурних діячок про яких тривалий час ніхто не згадував у підручниках історії, дослідницьких матеріалах та яких навіть ніколи не намагалися, до прикладу, зобразити на вітчизняних банкнотах чи пам'ятних барельєфах поряд із видатними чоловіками.

Вахтанг Кіпіані провів колосальну роботу, зібрав та структурував величезний пласт історичного матеріалу про знакових українок XX століття, котрі тривалий час залишалися непомітними. Інтерв’ю, свідчення, архівні документи й довідки про визначних жінок України — я була вражена кількості імен, чимало з яких мені були відомі; вражена тими жертвами та подвигами, на які наважувалися ці сміливі, хоробрі жінки, роль яких в українській історії уперто применшували.

У книзі міститься і унікальне інтерв’ю Квітки Цісик, і розмова з дослідницею жіночого руху Мартою Богачевською-Хом’як, і статті про докторку медицини Розалію Ліфшиць-Винниченко, підпільницю Ірину Тимочку — "Христю", письменницю Олену Телігу, а також про Лесю-українку, маму Георгія Гонгадзе.

Читаючи про цих сильних, активних, відданих жінок я усвідомлювала, що без них, без їхніх вчинків, сторінки історії нашого народу були б зовсім інакшими.

Всеукраїнська акція до 30-річчя Незалежності України "30 знакових книжок нашої Незалежності", яка тривала з 15 вересня до 15 жовтня, підбила свої підсумки, повідомив сайт "Українського інституту книги". "Найбільше голосів набрали книжки Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" (Vivat, 2019)

А це — книга-любов, книга-кайф, квінтесенція мотивації. Мей Маск — супер-мотиватор, вона супер-friendly, відкрита і заряджає світлими емоціями. Історія її життя, її успіху є нереально важливою для жінок по всьому світу. Коли я читала її книгу, то ще раз переконалася: тут кожна знайде щось для себе і про себе. Під час промо-кампанії команді Vivat вдалося неможливе: особисто поспілкуватися з Мей та зробити з нею 5 особистих інтерв'ю, випустити незліченну кількість матеріалів на дуже різні ЦА в різних ЗМІ, відповідно.

Що особисто я відкрила для себе після спілкування з Мей і після прочитання її книги — це неймовірний інтерес до життя і до людей, яким володіє Мей. Вона прагне бути в тренді, не боїться нового і невідомого. Вона приклад матері яка залишається сучасною і цікавою своїм дітям, перебуваючи з ним на одній хвилі. Мей — це жінка, яка постійно йде вперед. Їй все цікаво і з нею цікаво. І це той стиль життя, той світогляд і драйв, який потрібен українським жінкам для їх особистісного щастя і гармонії.

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