'Светлые дети со страшными воспоминаниями': вожатая 'Блогер Кемпу' рассказала свою историю музею 'Голоса Мирных'

Мария встретила полномасштабную войну в родном Чернигове. Долго не могла поверить, что эти события не сон. Особенно сложно примириться с действительностью, когда дети рассказывают об обстрелах, жизни в оккупации, эвакуации... И об убитых родных. Свою историю девушка доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда "Рината Ахметова". Она работает вожатой в детском лагере "Блогер Кэмп", организованном Фондом. Там отдыхают и оздоравливаются дети, пострадавшие от войны.

"Страшнее всего было в первые дни, когда говорили, что могут быть люди – наши, украинцы – которые сдают информацию. Говорят, где мы живем, ставят какие-то метки. Трудно было доверять. Когда кто-то просил о помощи: открыть двери, дать хлеба, воды ... А ты не знал, стоят ли они с ружьем, действительно ли нуждаются в помощи", – вспоминает Мария.

Она работает с детьми, приехавшими на отдых и оздоровление от Фонда "Рината Ахметова". Вожата рассказывает, что ребята приезжают с тяжелейшими историями. У многих из них больше нет одного члена семьи. У многих уничтожен дом. Дети вспоминают, как они уезжали, как попадали под обстрелы. Есть детки с недостатками здоровья есть. Мария и другие сотрудники пытаются помочь им.

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"С каждым ребенком мы все вспоминали, проговаривали. Я бы не хотела шевелить их воспоминания лишний раз, но им нужно выговориться. Мы с ними уединяемся вдвоем – или втроем, если кто-то с братиком и сестричкой. И они рассказывают свои истории так, как они хотят. Как будто снова переживают все эти воспоминания. Затем им нужно выйти из этого состояния: мы проходимся, отвлекаем внимание. И тогда можем снова возвращаться в лагерь, к нормальной жизни", – делится девушка.

Мария надеется, что поддержка ее команды поможет этим ребятам, которые так много пережили, пойдет им на пользу. Она называет их светлыми детьми и мечтает о том, чтобы они выросли добрыми людьми. Полная история Марии – по ссылке.

"Блогер Кемп" – это отдых, оздоровление, работа с психологами, возможность овладеть навыками блоггера. В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили около 5000 детей со всей страны.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.