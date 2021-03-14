Так, друзья – сегодня будет интересный и давно задуманный мною пост о той жести, что происходит на свадьбах на постсоветском пространстве. Думаю, вы и сами бывали в качестве гостей (или, не дай бог, в виде главных героев) на подобных свадьбах – и я думаю что вы легко вспомните всё, о чём написано в этом посте – да ещё и добавите много личных воспоминаний в комментах)

По какой-то совершенно непонятной мне причине это важное событие в жизни двух молодых (или не очень) людей умудряются превратить в кромешный ад — с "выкупом невесты" в облупленном и исписанным надписями "Трамп — чмо" подъезде, с двумя сотнями каких-то непонятных "гостей" и с пошлыми свадебными конкурсами вроде тренировки горлового минета на незрелых бананах. Удивительно, но многие считают всю эту жесть чем-то интересным, достойным и даже смешным, тратят на этот ужас баснословные деньжищи и что самое страшное — вполне довольны получившимся результатам. "Вот теперь нормально, вот теперь как у людей".

Итак, в сегодняшнем посте я расскажу вам про тот свадебный ад, что творится в наших широтах. Запасайтесь попкорном и куда-нибудь присядьте, если стоите, – пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге на Mirovich.media.

Начнём с того, что по какой-то совершенно непонятной мне причине подобные свадьбы "с размахом" почему-то проводят самые бедные семьи. Есть даже определенная обратная прогрессия — чем беднее семья, тем более широкую и шумную свадьбу она отгрохает — потратив в буквальном смысле слова десятки тысяч долларов, обязательно влезая в долги и кредиты, которые в будущем часто становятся причиной развода молодоженов.

Подобным образом себя когда-то вели аборигены тихоокеанских островов — у них была традиция под названием потлач, когда перед свадьбой или другим значимым событием было принято бездумно разбрасывать, раздаривать и даже прилюдно уничтожать ценности — чтобы заиметь влияние и авторитет в племени. О пущенных на ветер во время потлача ценностях рассказывали годами, укрепляя свой авторитет и добавляя в конце "можем повторить!"

В общем, современные семьи часто ведут себя подобным образом — закатывая нецелесообразно затратные и при этом ужасно безвкусные свадебные гулянки. Делается это главным образом для того, чтобы похвастаться перед соседями и дальними родственниками своим "богатством" и на корню пресечь возможные разговоры о "скупости" — будучи часто выходцами из деревни в 1-2 поколении, устроители подобных "свадеб" сильно озабочены мнением общества о самих себе.

Почему нельзя взять выделенные на свадьбу тысячи (а иногда и десятки тысяч) долларов и купить на них молодоженам бытовой техники, полезных вещей или просто подарить им эти деньги — для меня совершенно непонятно. "Свадьба" важнее.

Внезапная и зачастую насильственная урбанизация, произошедшая во времена СССР, принесла в города множество людей из села — которые переехали жить в город, но ментально остались сельскими жителями. Деревенские традиции плавно перетекли в города, превратившись среди урбанистических пейзажей во что-то странное и нелепое — это чем-то напоминало известный мультфильм про домовёнка Кузю, который пытался наладить "вековой сельский быт" в панельной многоэтажке.

Несочетаемость сельских традиций и городской среды не пугала — старые традиции активно адаптировались и подгонялись под город— так появились все эти нелепые "выкупы невесты" в облупленном подъезде, "засылания сватов" в соседскую хрущёвку и пошлые "весёлые конкурсы" — которые в старые времена в селе венчали окончание тяжёлой страды на полях. Почему-то считается, что без соблюдения таких "псевдотрадиций", привнесенных из села и адаптированных к городу в XX веке — свадьба будет неполной и даже какой-то ненастоящей.

А вот подробнее о некоторых традициях:

Нервозная и невыспавшаяся из-за ночи с плойкой и бигудями невеста сидит в каком-нибудь тёмном углу хрущёвки, а со стороны жениха к дверям подходят 2-3 "добрых молодца" в добром же подпитии, и начинается "торг" с роднёй — мол, давайте нам свою девку подешевле, а родня якобы хочет "продать" её подороже. Невесту при этом могут вывести из темного угла, задирать ей подол юбки, показывая ноги и прочее — за шутками и прибаутками прячется древнее и злое отношение к женщине как к вещи, принадлежавшей общине либо мужчине. Это считается смешным и весёлым.

Отдельно нужно сказать про говнодекор подъезда — к свадьбе считается обязательным сделать в подъезде ремонт "украсить" подъезд говношариками, всякими там свистульками из бумаги и пошлыми плакатиками вроде "Трата-та, тра-та-та, вы к невесте вам СЮДА!". Что самое смешное — одновременно с "украшениями" подъезд очень часто бывает облупленным, заплеванным, зассанным, изрисован надпиясями "Трамп Байден-чмо" и "пуск ракет на Америку" у кнопки лифта. Почему нельзя вместо говноукрашений и трат на "тамаду" хотя бы немного отремонтировать подъезд — для меня вторая загадка. Видимо, тут сказывается всё тот же совковый менталитет, когда "моё" заканчивается за порогом дома, и дальше начинается общинное/колхозное.

Традиция появилась сравнительно недавно, после того, как массово стало распространяться безумие фотодело. Фотограф весь предшествующий свадьбе день пристаёт к невесте с фотоаппаратом, делая нелепые снимки невесты в чулках, трусах и свадебной фате. На заднем плане обязательно присутствует домашний срач, облупленные советские серванты, ковёр с оленями и какой-нибудь готовящийся умереть столетний дед, с потусторонней тоской заглядывающий в объектив фотографа:

Позже эти фотографии будут напечатаны и заботливо вклеены в альбомчик с надписью "наша свадьба". Открываться альбомчик будет чаще всего во время ночных попоек и гулянок мужжа — в компании сердобольных подруг или просто в горьком одиночестве.

Фраза "хороший тамада и конкурсы отличные" появилась не на пустом месте — они там на этих свадьбах действительно придумывают всякие пошлые конкурсы, с шутками чаще всего "ниже пояса". Происходит это чаще всего уже после росписи в ЗАГСе, где все ведут себя более-менее официально, а затем уже готовятся раззалупиться по-полной — и это тоже имеет корни в старых крестьянских традициях — государство в лице барина "отпускало" крестьян после страды, и можно было веселиться "без барского глаза и присмотра".

Во время конкурса с помощью фруктов и овощей часто имитируется секс — почему-то это считается особенно смешным и забавным. Ещё множество конкурсов призвано показать "мужскую удаль", ловкость и смелость — унизив либо как-то ещё "опустив" других мужчин.

Почему-то никто из устраивающих подобную свадбу не задумывается, что есть множество альтернативных вариантов траты таких денег — совдеповские свадебные каноны не записаны на скрижалях и лишь диктуются окружением либо внутренними установками. Вместо разбрасывания денег а-ля аборигены на потлаче можно просто отдать деньги молодоженам, а на часть средств организовать, скажем, поездку по Европе — это будет и дешевле, и здоровее, и уж точно запомнится.

Часто у создателей подобных свадеб есть "хитрый план" — мол, мы закатим широкую гулянку, а зато приглашенные родня и друзья надарят нам в конвертах денег и мы в итоге окажемся даже в плюсе! Думаю, не стоит рассказывать, что подобный бизнес-план чаще всего оказывается провальным — такая же сельская и прижимистая родня денег дарит мало, и за устроенные в кредит "развлечения" молодая семья часто расплачиватеся потом в течение нескольких лет.

А как вы думаете, почему в бывшем СССР популярны такие свадьбы? И как вы свою свадьбу праздновали?

Напишите в комментариях, интересно)

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.