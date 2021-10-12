Суркисы никогда не имели претензий к государству Украина, – адвокат

Семья Суркисов никогда не оспаривала национализацию Приватбанка в суде Лондона или любых других юрисдикциях и таких требований (оспорить национализацию – ред.) никогда не существовало. Также никто и никогда не предъявлял никаких претензий к государству Украина и это очень легко проверить.

Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев, сообщают "Украинские новости".

"В суде Лондона, а также в любых других юрисдикциях истцы никогда не оспаривали саму национализацию Приватбанка, таких требований никогда не существовало. Истцы всего лишь апеллировали к фактам безосновательного признания их связанными с Приватбанком. И таких аргументов предостаточно", – заявил он.

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Алексеев объяснил, что по мнению Национального банка Украины, Игорь Суркис якобы является владельцем существенной доли (около 25%) в медиахолдинге "1+1". Но на самом деле Игорь Суркис был владельцем лишь 8,33%, а по закону существенное участие – более 10%. И этому есть документальные подтверждения, которые предоставлены как в украинские, так и иностранные суды.

Адвокат подчеркнул, что никто и никогда не предъявлял никаких претензий к государству Украина и это очень легко проверить.

"Просто обратите внимание на все исковые документы, которые есть в открытом доступе. Там только два ответчика – экс-президент Петр Порошенко и бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева", – сказал адвокат, добавив, что защита Суркисов будет использовать все доступные правовые механизмы для восстановления нарушенных интересов и привлечения виновных лиц к ответственности.

Также адвокат отметил, что истцы имеют основательную правовую позицию, поэтому подобное решение суда никак не остановит их борьбу за возвращение утраченных активов и восстановление справедливости. Сейчас отрабатывается возможность апелляционного обжалования данного решения суда, инициирование уголовных производств по фактам преступного сговора, а также принятия других механизмов для восстановления нарушенных интересов и привлечения виновных лиц к ответственности.