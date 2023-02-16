Суханов поделился историей раненой 9-летней Софийки с музеем 'Голоса Мирных'

В апреле 9-летняя Софийка и ее мама Нина попали под обстрелы кассетными бомбами на улице, среди жилого квартала Николаева. Обломок от снаряда прошел сквозь мозг ребенка от лобного участка до затылка. То, что Софийка выжила, – чудо. Ее историю рассказал посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер Алексей Суханов.

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"Все взрывалось - ужас, что делалось! Рядом стояли двое мужчин, один из них сказал: "Падайте под стеночку". Я сажусь, потом Софийка за мной, я ее накрываю. Когда это все прекратилось, я увидела, что у Софийки с головы - фонтан крови", - делится Нина.

Обломок попал Софийке в голову. Прошил мозг и застрял на глубине 11 сантиметров. Мать паниковала, ведь ребенок уже терял сознание. Обычно такие травмы называют несовместимыми с жизнью, но Софийка выжила. Два дня она была в коме. Нина боялась, что дочь ее больше не узнает. Но девочка пришла в себя и произнесла: "Мамочка!"

После сложной операции ребенку приходится всему учиться заново: у Софийки проблемы со зрением и слухом, с движениями правой руки. И есть огромное желание жить. Врачи же дают надежду.

"Я уверен, что в ближайшее время она сможет и танцевать, и петь, и делать все вещи, которые ей нравились, которые она делала к моменту травмы", — рассказал старший физический терапевт Сергей Худа, который занимается девочкой.

А Софийка продолжает мечтать только об одном: "Чтобы не было войны". Смотрите и слушайте ее историю, которую рассказал Алексей Суханов по ссылке.

История Софийки вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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