Суд вернул в государственную собственность озеро 'Эдем Резорта' экс-нардепа Кривецкого

Хозяйственный суд Киева принял решение вернуть в государственную собственность земельный участок с озером в селе Стрелки, где расположен комплекс Edem Resort Medical & SPA экснардепа Игоря Кривецкого.

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Соответствующее решение суд вынес 1 марта. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

"Решением суда удовлетворен иск руководителя Львовской областной прокуратуры к Львовской областной государственной администрации и субъекту хозяйствования. В нем прокуратура требовала признания недействительным распоряжения, договора купли-продажи земельного участка и применения последствий недействительности сделки", – говорится в сообщении.

По данным ZAXID.NET, речь идет о земельном участке с озером в селе Стрелки на Перемышлянщине, где расположен комплекс комплекса Edem Resort Medical & SPA экс-нардепа, свободовца Игоря Кривецкого. Суды по этому делу продолжались около трех лет.

Еще в августе 2019 года тогдашний председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский подписал распоряжение о продаже элитному комплексу оздоровительного комплекса земельного участка площадью более 15 га в селе Стрелки. На этом участке расположен водоем общегосударственного значения – стал площадью 9,2 га. И, согласно законодательству, отчуждение такого земельного участка является незаконным.

В июне 2020 года Мальскому вручили подозрение в незаконной продаже этого участка. Сразу после этого на официальной странице Edem Resort появилось заявление о добровольном возвращении озера в государственную собственность, однако эти обещания так и не были выполнены. Прокуратура обратилась в суд.

В документации по продаже участка озеро не было отражено, а на его месте указывали спортивную площадку для занятий водными видами спорта, поэтому суды первой инстанции и апелляции не видели нарушений. Однако Верховный Суд отменил указанные решения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По результатам нового рассмотрения Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Это решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Уже после вступления судебного решения в законную силу прокуратура будет принимать меры для его реального исполнения.

Как сообщалось, год назад Северный апелляционный хозяйственный суд отказался вернуть в собственность государства земельный участок с озером в селе Стрелки, где расположен комплекс комплекса Edem Resort Medical & SPA Игоря Кривецкого. Эксперты еще раз не увидели озера на территории комплекса, апелляционный суд решил, что оснований возвращать землю в госсобственность нет.