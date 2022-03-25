Суд в Италии освободил украинского режиссера Лавренчука: по делу поставили точку

Суд в Италии освободил режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука. Решение является окончательным.

Режиссер был незаконно задержан в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России о его экстрадиции. Об этом сообщила Уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова.

"Гражданин Украины Евгений Лавренчук незаконно, задержанный в Неаполе в декабре 2021 года по запросу путинской России об его экстрадиции, освобожден! Суд Неаполя вынес окончательное решение об освобождении Евгения, признав обвинения против него за стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими", – говорится в сообщении.

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По словам Денисовой, решение стало результатом инициированного ею обращения Национальной полиции Украины в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол.

По результатам этого обращения сведения о Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного. или расового характера.

В свою очередь суд Неаполя поставил точку в этом процессе и уволил украинского режиссера.

Напомним, Лавренчук был арестован в Италии 4 января. После этого суд начал рассматривать запрос о его экстрадиции в РФ, где он обвиняется якобы в финансовых нарушениях, совершенных восемь лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском МИДе тогда подчеркнули, что держат дело Лавренчука на особом контроле, выясняют причины задержания и пытаются всячески защитить его законные интересы.

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