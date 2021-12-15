Прокуроры по делу Укравтодора потребовали изъятия несуществующих сигарет: суд отказал. Эксклюзив

Подольская окружная прокуратура в своем ходатайстве в суд о проведении обысков в Киевавтодоре допустила грубую ошибку, указав данные об изъятии средств от незаконного сбыта сигарет. На самом же деле такая информация не имеет отношения к делу предприятия.

Соответствующие копии определения Подольского районного суда Киева оказались в распоряжении OBOZREVATEL. Определение касалось следственных действий в рамках дела о якобы растрате бюджетных средств на капитальный ремонт Южного моста в столице (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Каким образом данные о сигаретах попали в ходатайство относительно совершенно другого дела, на данный момент не известно. Вероятно, абзац просто забыли удалить, копировав данные из другого документа.

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"Судья не видит оснований для удовлетворения в рамках данного уголовного производства ходатайства прокурора в части выявления и изъятия денежных средств, полученных от противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением и сбытом табачных изделий, в том числе с поддельными марками акцизного налога, учитывая на отсутствие в ходатайстве конкретизации таких предметов и надлежащего обоснования необходимости их изъятия", – говорится в документе.

"Учитывая изложенное, судья пришел к выводу, что ходатайство подлежит частично удовлетворению", – говорится в постановлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Киевавтодоре" заявили, что не имели никаких договорных отношений с коммерческими компаниями, из-за которых в помещениях корпорации 17 июня следователи Государственной фискальной службы проводили обыски.