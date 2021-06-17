В 'Киевавтодоре' сделали заявление после обысков ГФС

В "Киевавтодоре" заявили, что не имели никаких договорных отношений с коммерческими компаниями, из-за которых в помещениях корпорации 17 июня следователи Государственной фискальной службы проводили обыски.

В заявлении компании в Facebook сказано, что следователи искали доказательства неуплаты налогов коммерческих компаний.

"Сегодня в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор", в очередной раз, осуществляется обыск и изъятие документов представителями следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в городе Киеверядом коммерческих предприятий, с которыми Корпорация не имела и не имеет никаких договорных отношений (постановление Соломенского районного суда Киева от 16.06.2021)", – сказано в сообщении.

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В "Киевавтодоре" отметили, что в налоговой отчетности корпорации не отражалось ни одного из вышеупомянутых предприятий, а все налоги в полном объеме было выплачено своевременно.

"Сообщаем, что Корпорация всегда способствует правоохранительным органам и предоставляет все необходимые документы. И этот раз – не исключение. Предприятие и в дальнейшем будет сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые запрашиваемые документы", – добавили в компании.