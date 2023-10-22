Суд более месяца игнорирует предоставление разрешения на свидание Коломойского с супругой – адвокат

Защита бизнесмена Игоря Коломойского жалуется, что судьи не рассматривают его жалобы на органы следствия по поводу систематического нарушения прав подзащитного.

Судебное обжалование противоправных действий или бездействия органов следствия преимущественно безрезультативно и даже имеет признаки "саботирования" со стороны следственных судей, заявил адвокат Коломойского Александр Лысак.

"Например, поданные в Печерский районный суд города Киева жалобы на постановление об отказе в предоставлении разрешения Игорю Коломойскому на свидание с супругой не рассматриваются уже больше месяца, и по состоянию на данный момент даже не назначены к рассмотрению. Это при том, что по правилам Уголовного процессуального кодекса Украины они должны быть рассмотрены в течение 72. Более того, поданное в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о предоставлении разрешения на свидание с женой, по непонятным причинам за месяц даже не было зарегистрировано, что является грубым нарушением права на судебную защиту и осуществление судебного контроля по уголовному производству", – заявил Лысак.

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По словам защиты Коломойского, такие нарушения противоречат основополагающим принципам судебного контроля и досудебным расследованиям, а также праву на судебную защиту, которую имеет Коломойский в соответствии с положениями национального и международного законодательства.

По словам Лысака, сторона защиты будет обращаться ко всем возможным правозащитным инстанциям и международным организациям для обеспечения таких принципов уголовного производства как законность, равенство перед законом и судом, состязательность и обеспечение права на обжалование процессуальных решений, действий или бездействия.