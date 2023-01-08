Стюардесса назвала вещь, которую дают бесплатно отдельной группе пассажиров

Пожилые люди, а также беременные женщины или пассажиры, которым требуется особая помощь, всегда могут обратиться к стюардессам и бортпроводникам. Они могут поднять их чемодан, даже если это небольшая сумка.

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Об этом рассказал бортпроводник Мигель Муньос, передает Еxpress. Он объяснил, что во избежание травм они могут попросить бортпроводника помочь.

Мигель рассказал об одной вещи, которую могут получить бесплатно только пожилые путешественники, и многие об этом не знают.

"Вы можете попросить стакан воды, если вам нужно принять лекарство. Многие авиакомпании, особенно бюджетные, не предлагают бесплатную воду и продают только маленькие бутылочки. Однако пассажирам, которым нужен стакан воды, чтобы принять какое-либо лекарство, достаточно попросить его. Это единственное, что они могут получить бесплатно", – рассказал Муньос.

Он также отметил, что если путешественники плохо себя чувствуют, им следует немедленно нажать кнопку вызова над головой.

Во время путешествий пассажирам часто приходится преодолевать большие расстояния в аэропортах, что для многих может быть утомительным. Бортпроводник также порекомендовал запросить специальную помощь перед полетом. Специальная помощь всегда доступна в любом аэропорту и может сделать путешествие пассажира намного приятнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть несколько кодовых фраз, которыми пользуются члены экипажа авиалайнера, чтобы не расстраивать пассажиров.

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