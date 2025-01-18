Студентов смогут отчислить, если они не сдадут экзамен по БВВП : в Минобороны объяснили, как будет работать новый закон

В Украине студентов, которые не сдадут экзамен по базовой всеобщей военной подготовке (БВВП), будут отчислять из вузов. Также это касается тех, кто откажется от принесения присяги.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник. Он также напомнил, что граждане, не имеющие базовой военной подготовки, не смогут трудоустроиться на госслужбу, в органы местного самоуправления или прокуратуру.

Курс будет включать тактическую, разведывательную и психологическую подготовку, основы военной дисциплины, медицинскую помощь и обращение с оружием.

"БВВП является обязательным абсолютно для всех. Я хочу это подчеркнуть. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу. Они не смогут в будущем продолжать обучение у высших учебных заведениях", – сказал он.

По словам Мельника, в связи с российской агрессией каждый гражданин Украины должен освоить военную методику, пройти военную учебу. Он отметил, что в будущем это принесет пользу "не только в военной службе, но и в гражданской жизни".

15 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, вносящий изменения в действующее законодательство о воинской обязанности и военной службе. Этот документ направлен на усовершенствование организации взятия на военный учет граждан, медицинское освидетельствование и внедрение базовой всеобщей военной подготовке (БВВП).

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Украине, которая годами находится в условиях войны, крайне необходимо сокращать разные способы уклонения от военной службы, а не говорить только о снижении мобилизационного возраста. К примеру, стоит пересмотреть вопрос ограничения в бронировании военнообязанных и о студентах-переростках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ не рассматриваются снижения мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявляли. В свою очередь, готовятся мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.

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