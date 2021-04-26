Строительство саркофага на ЧАЭС: субподрядчик раскрыл детали уникального проекта

Один из крупнейших в мире производителей стальных конструкций – итальянская компания Cimolai, которая выступила субподрядчиком строительства нового защитного саркофага на ЧАЭС раскрыла детали проекта.

Как рассказал менеджер проекта, Федерико Тоси в комментарии изданию УНИАН, создание конструкций стало для компании уникальным из-за множества ограничений. Кроме того, были особые требования к стали: ограничения по химическому составу, в частности, по содержанию фосфора и серы.

По его словам, для компании было важно выбрать для работы металл украинского производства.

"Мы выбрали "Метинвест", потому что компания смогла соблюсти все особые требования, спецификацию и гарантировать своевременные поставки материала", – сказал Тоси.

В этом цехе изготовлено 10 тысяч труб для проекта "Укрытие". Для этого использовался пресс на 60 тыс. тонн, способный формировать трубы длиной 15 м, отметил он.

Сооружение защищено оболочкой из нержавеющей стали. Саму конструкцию держат два мостовых крана, каждый из которых размером с "Боинг".

"Общий объем металлоконструкций в проекте составляет 30 тысяч тонн. Это 16 арок из 4000x10000 труб. Габариты конструкции: 257 м в ширину (более двух футбольных полей), 162 м в длину и 110 м в высоту", – рассказал Тоси.

Он сообщил, что Cimolai изготовила основные и временные металлоконструкции, которые доставили в Одессу по морю на 18 судах, а затем из порта перевезли на площадку станции в Чернобыле. Учитывая радиацию, все металлоконструкции собирались на земле – в 300 метрах от поврежденного реактора.

После предварительной сборки арки подняли на десять временных башен. Затем конструкция была надвинута на поврежденный реактор. Она стала крупнейшим в мире подвижным наземным сооружением.

"Учитывая сложность работ и специфические требования к материалам, из ряда международных металлургических компаний, которые были способны обеспечить Cimolai металлом для создания подобных конструкций, выбор пал на горно-металлургическую группу "Метинвест", которая гарантировала необходимое качество и сроки поставок", – резюмировал Тоси.

"Самая шокирующая характеристика – это объем. 13 тысяч тонн металла. Что такое 13 тысяч тонн металла? Это около 18 кораблей, 2500 грузовиков, которые перемещали из порта в Чернобыль. Это очень масштабная работа "Метинвеста". И мы этим гордимся", – добавил Роман Курашев, директор по маркетингу Группы "Метинвест".