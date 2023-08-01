Стрихарский посетил передовую в Донецкой области и передал военным дроны DJI Mavic 3

Народный депутат Андрей Стрихарский с коллегами посетили донецкое направление, где сегодня защищают Украину бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко и передали военным десять дронов DJI Mavic 3.

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Об этом Андрей Стрихарский сообщил на своей странице в Facebook.

Командир бригады, герой Украины, полковник Николай Чумак поблагодарил Андрея Стрихарского за квадрокоптеры, с помощью которых бойцы смогут вести разведку, выявлять врага и координировать огонь по нему.

В этой войне трудно переоценить применение беспилотных летальных аппаратов – они являются "глазами" разведки и решающим способом влияют на тактику проведения операций. Потребность в дронах постоянная – линия фронта имеет огромную длину, операции производятся на многих участках каждый день. Дроны помогают и уничтожать врага, и спасают жизнь наших бойцов.

С командиром бригады Андрей Стрихарский обсудил дальнейшую коммуникацию и потребность в необходимом оборудовании для ускорения победы над врагом. Помимо дронов на передовой требуются грузовые внедорожники, которые войдут в следующий этап помощи.

Также Андрей Стрихарский осмотрел материально-техническую базу и бытовые условия военных. В целом уровень обеспечения, санитарные условия, быт и питание на достаточном уровне, но особенно поражает высокий боевой и моральный дух в бригаде. "Все мотивированные, собранные, готовы идти до конца, побеждать врага и освобождать родную землю", – сказал он.

В этой бригаде служит много уроженцев Черкасской области из избирательного округа народного депутата. В этом же округе, по инициативе Андрея Стрихарского, действует Городищенский гуманитарный хаб "Согласие жизни", который с начала российского вторжения эффективно собирает и оказывает помощь военным и вынужденным переселенцам.

Вместе с и.о. городского головы Корсунь-Шевченковского Виталием Мацюком и секретарем Черкасской областной организации политпартии "Слуга Народа" Алексеем Печниковым на передовую были переданы дроны, а из гуманитарного хаба – пищевые продукты быстрого приготовления, кофе, антисептики, лекарственные средства (жарознижувальные, антибио язвительный материал, обезболивающие пластыри и т.п.).

Андрей Стрихарский сообщил, что уже планируются следующие поездки в военные, потому что именно сейчас, во время активного освобождения наших территорий от вражеского нашествия, чрезвычайно важна и материальная, и моральная поддержка. Уже согласован список потребностей бригады, уже идет поиск грузовых внедорожников и другого оборудования.

"От наших западных партнеров мы нуждаемся в большем оружии – на всех уровнях мы постоянно об этом говорим и благодарим всех за помощь. Но сегодня любая помощь приближает победу, и я верю, что вместе мы победим", – добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Стрихарский во время рабочей поездки в Черкасскую область принял участие в молебне за Украину, который возглавил предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в храме в честь святого первомученика архидиакона Стефана в Городище Черкасской области.