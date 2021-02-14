Страсбургская резня: в День Валентина в 1349 году были убиты около 2 тысяч евреев

В 1349 году в День святого Валентина в Страсбурге, Франция, произошел один из самых жестоких погромов евреев, который вошел в историю под названием Страсбургская резня.

Вследствие массовых убийств еврейская община города, обвиненная в распространении чумы, была уничтожена: антисемиты сожгли заживо несколько сотен евреев, а остальных изгнали. Подробнее о трагедии почти 700-летней давности рассказывает OBOZREVATEL.

Начиная с весны 1348 года, в Европе началась волна еврейских погромов. Евреев обвинили в том, что якобы это они стали причиной распространения чумы на континенте; в январе 1349 года убийства произошли в Эрфурте, Базеле и Фрайбурге, а Страсбургская резня 14 февраля стала одним из наиболее кровавых прецедентов того времени.

Стоит отметить, что антисемитизм имеет гораздо долгую историю, причем не только в Европе. Неприязнь к евреям была вызвана различными религиозными и социальными факторами. Так, в частности, их обвиняли в убийстве Иисуса Христа и глобальном заговоре, кроме того, многие ненавидели их из-за их национального единства и высокого достатка, а образованность евреев стала поводом для обвинений в чернокнижничестве и колдовстве.

Несмотря на то, что еврейская община Страсбурга имела сильную поддержку от старейшин города, которые получали немалую прибыль от бизнеса евреев, бедные горожане потребовали от властей отдать им евреев на растерзание.

Правители Страсбурга были напуганы возбуждением народных масс, а также опасались того, что их убьют, обвинив в сговоре с евреями, поэтому решили пойти на встречу толпе и позволили убийства.

В результате антисемиты публично сожгли заживо около тысячи человек, хотя по некоторым данным, жертв бойни было вдвое больше. Евреи, выразившие готовность креститься, были спасены от казни, хотя, согласно другим источникам, страсбургцы убивали даже крещеных, которые забаррикадировались на еврейском кладбище. Погромы продолжались шесть дней.

Выжившие представители еврейской общины были изгнаны из Страсбурга з дальнейшим запретом на возвращение, а их имущество убийцы поделили между собой. Более того, многие из тех, кто выступил за погромы, были в долгу у евреев, что обнаруживает еще один мотив Страсбургской бойни.

Если кому-то все же удавалось попасть в город впоследствии, его деятельность облагали неподъемными налогами и запрещали находится на территории города ночью.

Однако все это не помогло спасти Страсбург от бубонной чумы и после жестокой резни от заболевания погибли около 16 тысяч жителей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 14 февраля 1994 года в Новочеркасской тюрьме в Ростовской области России по обвинению в 65 убийствах был казнен советский серийный убийца Андрей Чикатило.