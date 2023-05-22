Знаєте, що це за країна?

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Навіть не віриться: школи, коледжі, дівчата у коротеньких спідничках. А це - Афганістан. До того, як туди увіпхався СРСР. Тоді Афганістан обіймав більш ніж 90% світового ринку сухофруктів та фруктів. То була країна-сад.

А стала лідером за вирощуванням опійного маку.

Знаєте, що найстрашніше? Дослідники досі не можуть знайти відповідь на питання навіщо та війна, яка зрештою зруйнувала сам СРСР, здалася кремлівським старцям. Відомо, що Брежнєв та більша частина Політбюро спочатку були проти, а голова Ради Міністрів СРСР Косигін зрештою став єдиним, хто відмовився підписати колективне рішення щодо цієї війни - таку собі "кругову поруку".

Давно вже відомо, що головних ініціаторів розв’язання тієї війни було троє. Їхні прізвища збігаються з прізвищами трьох осіб, які боролися з Черненком за наступництво після смерті Брежнєва. Голова КДБ Андропов, міністр оборони Устинов та головний радянський "пропагандон" Суслов. Найбільші ретрогради серед радянського керівництва. "Сталіністи".

Рішення Політбюро від 12 грудня 1979 року підписав Брежнєв. Але багато хто з дослідників вважає, що вже тоді одурілий від андропівської "фармакології" Леонід Ілліч, який барбітурати "Зубровкою" запивав, мало усвідомлював, що робить.

І так всюди - куди москва не увіпхає свій писок - там біда. Там руїна, смерть і безвихідь. Тому, повторюючи давньоримського державного діяча Катона Старшого, скажемо: "Карфаген має бути зруновано".