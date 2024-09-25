Страна стереотипов: почему в СССР было стыдно быть манекенщицей

В современном мире профессия модели является мечтой для многих девушек, и парни нередко желают посвятить себя этому делу. И сейчас сложно представить, что в СССР принято было стыдиться такого занятия.

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Достаточно вспомнить сцену из комедии "Бриллиантовая рука", где Леонид Гайдай, чтобы подчеркнуть негативный образ героя Андрея Миронова, вывел его на подиум, где он не мог справиться с брюками. Те никак не желали превращаться в элегантные шорты. Блог "Культурология" разбирался в том, почему в Советском Союзе сформировалось столь негативное отношение к демонстраторам одежды – именно так называлась тогда эта профессия.

Как работал Дом моделей на Кузнецком мосту

Главный модный дом Союза заработал еще во время войны – в 1944 году. И тут сразу же сложилась традиция не уделять много внимания моделям. Их почти никогда не называла по имени, а созданную на Кузнецком мосту одежду считали результатом коллективной работы.

Более того, простые граждане страны часто ничего не знали об одежде, которую производили здесь. Она была очень дорогой и создавалась чаще всего для советской элиты.

А вот иностранные гости с радостью посещали здешние показы. Билет стоил 5 рублей, что являлось копейками для иностранцев и огромной суммой для советских людей. Очень быстро это место начало обрастать слухами и домыслами.

Сколько платили советским моделям

Современные популярные модели могут позволить себе действительно роскошную жизнь. В СССР демонстраторам одежды (а именно так записывалось название профессии в трудовую книжку) платили так же, как и рабочим самого низкого разряда. В месяц они получали 70 рублей зарплаты, хотя средний заработок держался на уровне 120–150 рублей.

Дополнительные деньги можно было заработать за съемки для журнала, но такая возможность выпадала нечасто. Долгое время советские модные журналы предпочитали рисованные иллюстрации. При этом за сверхурочную работу манекенщиці не получали доплаты и не могли объединяться в профсоюзы для защиты своих прав.

Поэтому все, что оставалось моделям, это ходить по подиуму. При этом демонстрировать им приходилось не дизайнерские наряды, а в основном вещи, производимые для массового потребителя. Зато особых требований к фигуре и возрасту манекениц не выдвигали. В этом не было нужды.

Можно было бы подумать, что девушкам дарили одежду, в которой они выходили на подиум, как это нередко делают сейчас. Однако такой традиции в СССР не было. Более того, даже во время зарубежных показов манекенщицам строго запрещалось принимать какие-либо подарки. Все полученное они должны были передавать своим кураторам. Оставить себе можно было только косметику.

Как относились к моделям в обществе

В народе к манекенщицам относились пренебрежительно. Им даже придумали прозвище – вешалки. А их работу считали чуть ли не продажей себя. Даже в женском журнале "Рабоница" время от времени публиковали обличительные статьи о профессии модели.

Доходило до того, что мужчинам приходилось скрывать от начальства, коллег и друзей, что их жены работают на подиуме. Так режиссер-пропагандист и известный приспособленец Никита Михалков врал, что его жена Татьяна до бракосочетания была переводчицей, хотя она работала именно в доме моды.

Не прибавляло девушкам очков и то, какой интерес к показам проявляли иностранцы. В обществе это сравнивали с интересом "интуристов" к советским проституткам. Хотя при этом советские чиновники и сами были не прочь провести время в компании манекенщиц.

С таким отношением и условиями работы жизнь советских моделей часто превращалась в кошмар. Так Лека Миронова, отказавшись участвовать на даче одного из партийных боссов в фотосессии в стиле Playboy, потеряла работу и попала во все возможные черные списки. А "советская Софи Лорен" Регина Збарская, не выдержав давления, покончила с собой.

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