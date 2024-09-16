Почему детство в СССР было убогим: пять причин, запомнившихся на всю жизнь

Есть такой парадокс ностальгии: даже самые плохие, самые бедные и убогие времена мы можем вспоминать с теплом на сердце, если на тот период приходилось наше детство или ранняя юность. Конечно, с годами теряется и острота восприятия – память устроена так, что она редко акцентирует внимание на негативных аспектах.

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Говоря о детстве, следует прежде всего отдавать себе отчет, что это пора, когда мы в большинстве своем не принимаем самостоятельных решений и не думаем о жизненных проблемах. Однако детство в СССР запомнилось не только радостью и безмятежностью. Блогер Максим Мирович привел пять причин, почему детство в СССР было убогим.

Тоталитарная школа

Советская школа мало у кого ассоциировалась с беззаботностью. В большинстве своем учебные заведения напоминали закрытые учреждения казарменного типа, где ребенок не имел никаких прав – одни обязанности. Выделяться было не принято. Даже тех, кто писал левой рукой, муштрой переучивали. С ранних лет ребенка приучали, что он должен жить в советской системе и быть частью коллектива: сначала октябренком, потом пионером и комсомольцем. Никаких альтернатив не было – а тех, кто хотел быть "вне системы", гнобили.

Школа была олицетворением советской пропаганды. Детям рассказывали о мертвом деде в Мавзолее, показывали подвиги пионеров-героев и борьбу с фашистами. Советские учителя – отдельная категория. В большинстве своем это были так называемые приспособленцы, которые не имели собственного мнения, боялись проверок и начальства и загоняли детей в комплексы.

Тесные квартиры

Советские дети в большинстве своем жили в бедных и тесных бесплатных квартирах. Об отдельной комнате часто можно было только мечтать. На площади 55-60 метров помещалась крошечная прихожая два на два метра, небольшая спаленька и еще две смежные комнаты площадью 17 метров. В этой квартирке могли жить не только родители, но и дедушки-бабушки ребенка. Все комнаты квартиры были уставлены кроватями, а письменный стол часто приходилось делить с братьями или сестрами.

Опасные игры

Советское детство проходило на улице в подвижных играх – и многие, глядя на то, как современные дети сидят в гаджетах, вспоминают то время с ностальгией. Однако почему-то умалчивают, что чаще всего уличные игры были очень опасны.

Едва ли не каждый советский ребенок знал, что можно сделать из селитры и фольги и для чего используются пустые гильзы и спичечная сера. Офицерские линейки и теннисные шарики шли на приготовление "дымовух", из скрученных нитью деревянных линеек делались бумеранги, из оцинкованной жести ножницами по металлу вырезались звездочки для метания, из игл с бумажным оперением изготовлялись дротики. Это уже не говоря о рогатках, самострелах, разнообразных ножничках для обороны от местных хулиганов. А искать советских детей нужно было где-то на гаражах, крышах и заброшенных постройках.

Телевизионные развлечения

Советское телевидение – тоже сомнительное развлечение. Обычно это были морализаторские фильмы или низкосортные мультики, нашпигованные пропагандой. Было еще несколько детских телепередач, построенных по тому же принципу, что и другое советское телевидение – по сути это были те же "Международная панорама" и Служа Советскому Союзу", только адаптированные для детей.

Принуждения и запреты

Советское детство было преисполнено принуждений и запретов. Дети имели очень много ограничений и часто слышали "нельзя!". Это начиналось еще с детского сада и заканчивалось комсомольскими собраниями. Детей воспитывали принуждением и страхом, а не эмпатией и любовью.

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