Страна погубленных людей: в каких бывших республиках СССР есть 'черные' даты на память о 'советах'

Любителям поностальгировать за "светлыми" временами так называемого равенства и стабильности эпохи СССР следует напомнить о миллионах замученных в лагерях, о массовых репрессиях и о тюрьмах, переполненных политзаключенными. Обычно массовые репрессии ассоциируются со сталинским периодом 1931-1950-х годов. Однако арестовывали по сфабрикованным обвинениям, держали в тюрьмах и отправляли в лагеря, депортировали и расстреливали на всех этапах существования СССР.

Видео дня

Никто точно не знает, сколько людей стали жертвами коммунистического режима. В большинстве бывших республик СССР в память о тяжелом историческом периоде установлены скорбные даты. Издание "Слово і діло" рассказало, в каких странах есть "черные" даты на память о "советах".

Украина

Украина больше всего пострадала от советских репрессий – начиная от Голодомора и заканчивая диссидентами конца 1980-х.

Украинцы имеют четыре даты в память о жертвах политических репрессий советского периода.

В последнюю субботу ноября чествуют жертв Голодоморов 1921-1923 годов, 1932-1933 годов и 1946-1947 годов.

День памяти жертв политических репрессий выпадает на третье воскресенье мая.

Еще одна черная дата, День памяти украинцев-жертв принудительного выселения, выпадает на второе воскресенье сентября.

18 мая определен как День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно с 18 мая 1944 года советы начали депортировать коренное население с Крымского полуострова.

Молдова

В Молдове чтят память жертв сталинского режима и всех принудительных депортаций 6 июля. Дата приурочена к черному дню в истории страны – 6 июля 1949 года в Бессарабии прошла массовая волна депортации, затронувшая более 30 тысяч человек.

Литва

В честь январских событий 1991 года в Литве установлена памятная дата – 13 января. Тогда после выхода Литвы из состава СССР в Вильнюсе произошли столкновения между сторонниками независимости страны и советскими войсками. 13 января 1991 г. состоялся штурм Вильнюсского телецентра. Были раненые и погибшие.

День гражданского сопротивления в Литве отмечается 14 мая.

На 14 июня установлен День траура в память о серии депортаций, проведенных советскими войсками в 1941 году.

А 15 июня в стране – День памяти оккупации и чествования жертв геноцида.

Латвия

25 марта в Латвии – День памяти жертв коммунистического геноцида. Дата связана с началом массовых депортаций в 1949 году.

14 июня – День траура в память о массовой депортации 1941 года.

17 июня чествуют жертв советской оккупации.

Отдельно в Латвии есть черная дата – День памяти жертв коммунизма и нацизма, приходящийся на 23 июня.

Эстония

В память о принудительных депортациях в Эстонии 14 июня установлен День траура.

23 июня у эстонцев еще одна скорбная дата – День памяти жертв коммунизма и нацизма.

22 сентября в стране отмечают День сопротивления.

Казахстан

31 мая в Казахстане чтут память жертв политических репрессий.

Кыргызстан

В Кыргызстане день памяти жертв политических репрессий приходится на 8 ноября.

Армения

Жертв коммунистического режима и репрессий в Армении чествуют 14 июня.

Узбекистан

В Узбекистане 31 августа – день памяти депортаций, репрессий и коммунистического террора.

Азербайджане

20 января в Азербайджане – День всенародной скорби. Дата связана с событиями "черного января" – тогда в Баку ввели советские войска для подавления протестов. Ввод войск привел к гибели десятков мирных граждан.

Грузия

25 февраля 1921 – скорбный день в истории Грузии, когда Красная армия вторглась в страну.

Сегодня 25 февраля – памятная дата: День советской оккупации.

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