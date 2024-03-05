Страх, перепуганные люди, взрывы: Порошенко поделился фото эвакуации жителей Ирпеня в первые дни вторжения

Петр Порошенко напомнил события двухлетней давности в Ирпене, когда под обстрелами российских окупантов тысячи людей спасались в районе разрушенного моста через реку Ирпень. Именно этот мост стал одним из символов русско-украинской войны.

Порошенко на своей странице в сети Facebook поделился фотографиями по эвакуации жителей Приирпения.

"Два года назад весь мир ужаснулся. Тогда названия городов Киевщины – Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, Бородянка – облетели все полосы международных газет. А разрушенный мост близ Ирпеня стал одним из символов русско-украинской войны. Украинцы в очередной раз увидели, что российские военные — это изверги, которые способны только запугивать и убивать. Цинические чудовища, которые не жалеют ни детей, ни женщин. Хорошо помню те дни в Ирпене. Страх. Испуганные люди. Взрывы", – написал пятый президент.

Петр Порошенко рассказал, как вместе с женой и терробороновцами эвакуировали людей.

"Мы вместе с 206 батальоном территориальной обороны эвакуировали из-под разрушенного моста напуганных детей, женщин и мужчин. А между тем над нами летали вражеские беспилотники и не утихали обстрелы. Так, за несколько дней эвакуации нам удалось вывезти более 20 тысяч человек", - вспомнил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что за два года кровавой войны, которую российский диктатор Путин проводит в Украине, его тактика не изменилась, но украинцы не пали духом и никогда не сдадутся.

"Изменилось ли что-то с тех пор? Однозначно нет. Сотни разрушенных городов, городков и сел и, самое главное, человеческих жизней тому доказательство. За эти годы у нас стало еще больше ярости для мести за каждую потерянную жизнь. Не падать духом. И никогда не сдаваться! ", – отмечает пятый президент.