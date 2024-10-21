'Хеловін' или 'Геловін': как правильно говорить по-украински

Все большую популярность набирают традиции празднования Хэллоуина – самого таинственного и мистического праздника года. Хэллоуин приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября. Первое упоминание этого слова датируется XVI веком как шотландское сокращение от английской фразы "All Hallows Even", то есть "Вечер Всех Святых".

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Возникает вопрос – как правильно говорить по-украински: "Хеловін" чи "Геловін"? Нюансы объяснила языковед Ольга Васильева.

Английский звук [h] (как и [g]) по общему правилу передается в украинском языке буквой г. Например: гандбол, гербарий, хинди, гипотеза, горизонт, хозпись, госпиталь, гумус; Гарвард, Хельсинки и т.д.

Поэтому следует запомнить, что правильно говорить и писать не Хеловін", а "Геловін" с ударением на последнем слоге.

Обратите внимание, что в слове "Геловін" один л, а не два.

В общих иноязычных названиях удвоение преимущественно не сохраняется.

Здесь есть интересный нюанс, ведь Голливуд все-таки пишем с удвоением. Это слово состоит из двух нарицательных названий. Этот топоним (район Лос-Анджелеса) мог быть двусловным: Holly Wood (Холли Вуд, как Кривой Рог). Именно поэтому Голливуд по правилу имен собственных нужно передавать с удвоением, в отличие от названия All Hallow's Eve – Вечер всех святых.

Кстати, прообраз современного Хэллоуина у древних кельтов назывался Самайн – в мистическую ночь отмечали окончание урожая, выражали богам благодарность и просили о защите во время зимних холодов. Какие традиции есть в разных странах в самый мистический день года – читайте в материале.

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