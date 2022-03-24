Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уклонился от четкого ответа на вопрос о миротворцах для Украины. В то же время он заявил, что НАТО несет ответственность за то, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в полномасштабную войну между Североатлантическим союзом и Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг, отвечая на вопрос журналиста агентства "Интерфакс-Украина". Он спросил у генсека, представила ли Польша на саммите предложение о миротворческой миссии НАТО в Украине.

"Мы обсудили широкий круг вопросов. Послание состоит в том, что мы должны быть едиными и что нам необходимо оказывать поддержку Украине. В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не превратился в полноценную войну между НАТО и Россией. Это также причина, по которой союзники четко заявили, что мы не будем размещать войска в Украине, потому что единственный способ сделать это — быть готовым к полномасштабному конфликту с российскими войсками", — ответил Столтенберг.

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Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры стран-членов НАТО договорились о проведении "перезагрузки" сил сдерживания Североатлантического Альянса из-за российской агрессии в Украине. Кремль предупредили о грядущей расплате за развязанную войну. Также в НАТО заявили о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии с агрессором.

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