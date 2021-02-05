Степанов: почти 600 украинцев повторно заразились COVID-19

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Максим Степанов

Около 600 украинцев повторно заразились коронавирусом, такие случаи регистрируются через 3–6 месяцев после первого заражения.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на встрече, организованной Европейской бизнес-ассоциацией в пятницу, 5 февраля, пишет "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что данная информация будет учитываться при проведении прививочной кампании для эффективного использования вакцины от COVID-19.

Ранее пресс-служба Центра общественного здоровья сообщила, что количество повторных положительных результатов ПЦР, полученных не ранее 40 дней после первого позитивного результата на коронавирус, на декабрь 2020 года составляло 2161 (0,25% от общего числа инфицированных с начала пандемии).

Больше всего рискуют подхватить инфекцию во второй раз те, кто легко перенес инфекцию. К такому выводу пришли специалисты Волынского лабораторного центра, которые сравнили данные о пациентах.

Подхватить вирус еще раз также проще людям с сопутствующими заболеваниями – диабетом, проблемами с сердечно-сосудистой системой, лишним весом, онкологией.

Во второй раз болезнь протекает гораздо тяжелее, чем в первый. Поэтому тем, кто уже болел COVID-19, не стоит "снимать маски и мчаться на курорты", заявили врачи.

Медики уточнили, что до сих пор нет конкретных данных о том, какое количество антител должно присутствовать в организме человека, чтобы защитить его от повторного заражения коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что причиной повторного заражения коронавирусом может быть слабый иммунитет и реактивизация остатков инфекции в организме человека. Об этом заявили ученые из Медицинской школы Йельского университета (США), изучив вторую волну COVID-19 и ранее переболевших пациентов.

Научные сотрудники отметили, что подобные случаи встречаются редко, поэтому пока нельзя однозначно говорить, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

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