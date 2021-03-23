Степанов ответил, введут ли в Украине общенациональный локдаун

В Украине не планируют вводить общенациональный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. Вместо этого жесткие ограничения будут вводить в тех регионах, где будет зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19.

Об этом во вторник, 23 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не планируем (вводить общенациональный локдаун. – Ред.). Будем идти по регионам. То есть мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую области, а Ивано-Франковская, я думаю, через несколько дней уже выйдет из "красной" зоны, – сказал глава Минздрава.

Министр пояснил, что в вопросе введения локдауна необходимо найти четкий баланс между эпидемиологией и экономикой, чтобы сделать так, чтобы не остановилась последняя и при этом не распространялась болезнь.

Степанов также сообщил, что сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом в Украине во Львовской, Винницкой и Николаевской областях.

Напомним, что украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования. По сути, речь идет практически о повсеместном запрете нахождения на улице без масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 23 марта из-за распространения коронавируса изменили зоны карантина. К "красной" отнесли Львовскую область.