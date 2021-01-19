Степанов о закупке ПЦР-тестов из России: это очередной фейк

В Украине для проведения тестирования на определения коронавируса (COVID-19) не закупали ПЦР-тесты из России. Есть только единичные случаи для использования в частных учреждениях.

Об этом на брифинге во вторник, 19 января, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, назвав данную информацию фейком.

"Это не просто информация, что не соответствует действительности, а это очередной фейк", – сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что тесты закупались в таких странах-производителях: Китай, США, Корея, Польша, Британия, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция и Сингапур.

"На сегодня закупка большинство ПЦР-тестов совершается у украинского производителя "Українські генетичні технології", – подчеркнул министр.

Степанов сказал, что в Украине официально зарегистрированы 66 медицинских позиций на выявление коронавируса, из которых Китай – 15, Украина – 12, США – 7, Корея – 5, Италия – 5. И только 3 позиции, что были зарегистрированы из РФ и используются в Украине некоторыми частными лабораториями. То есть, меньше 0,6%, подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения дали советы, как лучше подготовится к ПЦР-тесту на коронавирус.