Степанов назвал условия введения красных зон в Украине

В условиях адаптивного карантина, к которому из-за пандемии коронавируса вернется Украина, в регионах, где будет существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью, будет вводиться красный уровень опасности.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Прежде всего, будут обращать внимание на заполненность коек с кислородом и прирост новых случаев инфицирования. Выступление чиновника транслировалось на YouTube-канале Верховной Рады (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности. Он будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", – сказал Степанов.

"Например, если 65% заполненных коек с кислородом или рост более 50% количества госпитализированных в течение семи дней. При таких условиях будут вводиться жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", – пояснил министр.

работа общественного транспорта;

посещение кафе и ТРЦ;

работа образовательных учреждений.

Напомним, о том, что Украина вернется к зонированию после окончания усиленного карантина, который длился с 8 по 24 января, также заявлял глава Кабмина Денис Шмыгаль. Такое решение было принято из-за существенного уменьшения количества больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Шмыгаль отметил, что правительство планирует продлить карантин из-за коронавируса до 30 апреля. Впрочем, после этой даты, ограничительные меры, скорее всего, снова будут пролонгированы.