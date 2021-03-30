Степанов назвал ключевые факторы стратегии борьбы с COVID-19 в Украине

Стратегия борьбы с COVID-19 в Украине состоит из нескольких ключевых факторов.

Как сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, первый фактор – это восстановление системы здравоохранения до уровня, достаточного для защиты от губительных последствий пандемии.

К этому пункту относятся постельный и кислородный фонды, перепрофилирование больниц и защита врачей.

Второй фактор – это введение гибкой системы карантинных мероприятий, а именно адаптивного карантина.

"Система зонирования по маркерам заболеваемости и по маркерам заполненности коек позволяет нам находить баланс между экономикой и жесткими противоэпидемическими мероприятиями", – отметил Степанов.

Третий фактор – это всестороннее информирование украинцев о нашей стратегии борьбы с COVID-19.

"Для этого была разработана и запущена в работу платформа, на которой размещена вся информация, касающаяся ковида. Это информация о фейках, о качестве вакцин, их количестве, этапах факцинации, о возможности записи в лист ожидания через платформу Дія", – подчеркнул глава Минздрава.

Четвертый фактор – это старт программы вакцинации, основным элементом которой является дорожная карта.

"Это наш национальный план вакцинации, который мы все должны соблюдать. Это детальный план вакцинации населения, предусматривающий развертывание пяти основных этапов. Первые два из них уже выполняются", – добавил он.

По словам Степанова, стратегическая цель министерства – коллективный иммунитет и прививание всех желающих в течение этого календарного года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 30 марта, в Украине официально было подтверждено 1 662 942 случая коронавируса. Из них 10 533 заражения выявлены за минувшие сутки, среди них 367 – дети, а 250 – медики.