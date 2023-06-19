Стартовала новая смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны

Ребята 8-14 лет, которым пришлось многое пережить из-за враждебной агрессии в Украине, стали участниками новой смены "Блогер Кемп", организованной на Закарпатье Фондом Ринатом Ахметовым.

Видео дня

Среди подопечных проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" есть дети, которые были депортированы в Россию и вернулись в Украину; те, кто потерял родителей во время войны; дети из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновленные; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

Во время каждого "Блогера Кемпа", благодаря помощи профессионалов, дети учатся создавать, развивать и презентовать собственный блог, реализовать свои творческие способности. Изменение от Фонда ежедневно посвящено новой активности.

Юные участники отдыхают, развлекаются и учатся на свежем воздухе, получают новые впечатления и знакомятся с новыми друзьями. А еще с ними работают психологи Фонда, помогающие преодолеть травму войны. Благодаря психологической поддержке дети учатся проживать свои эмоции, снова доверять миру, избавляются от страхов и с уверенностью смотрят в будущее.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4750 детей со всей страны.