Стараемся работать как скорая помощь: Порошенко привез FPV-дроны и другую технику десантникам и пехоте на Донецком направлении

Петр Порошенко снова привез военным в Донецкую область большой груз с сотнями FPV-дронов, "Мовиками", "Старлинками", шинами для грузовиков, детекторами беспилотников, оргтехникой и даже металлическими скобами. Представители бригад ДШВ и Сухопутных войск недалеко от Краматорска встретились с волонтерской командой, чтобы принять дефицитный груз.

Об этом пятый президент сообщил в соцсетях. Он также опубликовал соответствующие фотографии.

"На фронте всегда тяжело, поэтому наша команда старается работать как скорая помощь". Прикрывать важнейшие вопросы там, где это необходимо прямо сейчас, чтобы сохранить воинов. Сегодня — снова в Донецкой области. Встретились под Крамом с ребятами из разных бригад, чтобы передать им то, что сейчас наиболее нужно", – написал Порошенко.

В 74 отдельный разведбат передали 100 FPV-дронов "Мольфар" 10" и станцию управления, 100 FPV-дронов "Мольфар" 8", 6 "Мавиков", 4 системы "Старлинк", 12 шин для Уралов, 20 детекторов беспилотников "Ванильный" ", ноутбуки, принтеры, металлические скобы.

77 отдельная аэромобильная бригада получила 9 "Мавиков", 200 FPV-дронов "Мольфар" 8", 30 "Сахарков", 14 шин для Уралов, 18 шин для грузовиков КРАЗ.

80 ОДШБр получили 15 детекторов "Сахарек", 12 шин для Уралов, 12 шин для КРАЗов, 16 шин для КАМАЗов.

81-й ОАМБр передали 15 "Сахарков", 10 шин для Уралов, 42 шины для КРАЗов, 16 шин для КАМАЗов.

95 ОДШБр получили 15 "Сахарков", 6 "Мавиков", 28 шин для Уралов, 16 шин для КАМАЗов.

40-му отдельному стрелковому батальону "Кодак" передали 100 FPV-дронов "Мольфар" 8'', 10 "Сахарков" и 3 "Мовика".

"Еще одно направление нашей программы – #SaveSoldier. Она заключается в том, что жизнь бойцов надо вовсю беречь, к солдатам – относиться с уважением, а их достоинство и моральный дух – важны. Поэтому позавчера мы представили наши новые разработки в области РЭБ и киберзащиты против беспилотников, вчера привезли в один из госпиталей уникальный аппарат для восстановления раненых бойцов, а сегодня доставили помощь непосредственно на фронт", – отметил Порошенко.

"Ребята и девушки очень устали, истощены, но на позитиве. Говорят, нет времени скучать и думать о плохом. Только подходили и просили вместе записать поздравления родным, потому что очень-очень по ним соскучились. Совершенно не хочется прощаться с воинами, но должны ехать в другие бригады, потому что нас очень ждут. Очень крепко обнимаю, друзья! Еще увидимся!", – написал Петр Порошенко.