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Стараемся работать как скорая помощь: Порошенко привез FPV-дроны и другую технику десантникам и пехоте на Донецком направлении

Глеб Иванов
Общество
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Стараемся работать как скорая помощь: Порошенко привез FPV-дроны и другую технику десантникам и пехоте на Донецком направлении

Петр Порошенко снова привез военным в Донецкую область большой груз с сотнями FPV-дронов, "Мовиками", "Старлинками", шинами для грузовиков, детекторами беспилотников, оргтехникой и даже металлическими скобами. Представители бригад ДШВ и Сухопутных войск недалеко от Краматорска встретились с волонтерской командой, чтобы принять дефицитный груз.

Об этом пятый президент сообщил в соцсетях. Он также опубликовал соответствующие фотографии.

"На фронте всегда тяжело, поэтому наша команда старается работать как скорая помощь". Прикрывать важнейшие вопросы там, где это необходимо прямо сейчас, чтобы сохранить воинов. Сегодня — снова в Донецкой области. Встретились под Крамом с ребятами из разных бригад, чтобы передать им то, что сейчас наиболее нужно", – написал Порошенко.

Стараемся работать как скорая помощь: Порошенко привез FPV-дроны и другую технику десантникам и пехоте на Донецком направлении

В 74 отдельный разведбат передали 100 FPV-дронов "Мольфар" 10" и станцию управления, 100 FPV-дронов "Мольфар" 8", 6 "Мавиков", 4 системы "Старлинк", 12 шин для Уралов, 20 детекторов беспилотников "Ванильный" ", ноутбуки, принтеры, металлические скобы.

77 отдельная аэромобильная бригада получила 9 "Мавиков", 200 FPV-дронов "Мольфар" 8", 30 "Сахарков", 14 шин для Уралов, 18 шин для грузовиков КРАЗ.

Стараемся работать как скорая помощь: Порошенко привез FPV-дроны и другую технику десантникам и пехоте на Донецком направлении

80 ОДШБр получили 15 детекторов "Сахарек", 12 шин для Уралов, 12 шин для КРАЗов, 16 шин для КАМАЗов.

81-й ОАМБр передали 15 "Сахарков", 10 шин для Уралов, 42 шины для КРАЗов, 16 шин для КАМАЗов.

95 ОДШБр получили 15 "Сахарков", 6 "Мавиков", 28 шин для Уралов, 16 шин для КАМАЗов.

40-му отдельному стрелковому батальону "Кодак" передали 100 FPV-дронов "Мольфар" 8'', 10 "Сахарков" и 3 "Мовика".

Стараемся работать как скорая помощь: Порошенко привез FPV-дроны и другую технику десантникам и пехоте на Донецком направлении

"Еще одно направление нашей программы – #SaveSoldier. Она заключается в том, что жизнь бойцов надо вовсю беречь, к солдатам – относиться с уважением, а их достоинство и моральный дух – важны. Поэтому позавчера мы представили наши новые разработки в области РЭБ и киберзащиты против беспилотников, вчера привезли в один из госпиталей уникальный аппарат для восстановления раненых бойцов, а сегодня доставили помощь непосредственно на фронт", – отметил Порошенко.

Стараемся работать как скорая помощь: Порошенко привез FPV-дроны и другую технику десантникам и пехоте на Донецком направлении

"Ребята и девушки очень устали, истощены, но на позитиве. Говорят, нет времени скучать и думать о плохом. Только подходили и просили вместе записать поздравления родным, потому что очень-очень по ним соскучились. Совершенно не хочется прощаться с воинами, но должны ехать в другие бригады, потому что нас очень ждут. Очень крепко обнимаю, друзья! Еще увидимся!", – написал Петр Порошенко.