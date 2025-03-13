Станут частью легендарных 'Эдельвейсов': в 10-й горно-штурмовой бригаде показали подготовку контрактников '18-24'. Видео

10-я горно-штурмовая бригада начала набор контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. Именно эти добровольцы станут частью легендарных "Эдельвейсов".

Видео дня

Видео подготовки опубликовал Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что эти военные уже приняли присягу на верность украинскому народу.

"Они еще совсем молодые, однако не ждут, пока кто-то изменит этот мир за них. Они уже меняют его сами. Эти ребята подписали контракт "18-24", приняли присягу на верность украинскому народу. И теперь проходят подготовку, которая сделает их частью легендарных "Эдельвейсов", – говорится в сообщении.

Контрактники, в частности, проходят огневую, физическую и горную подготовки. В Генштабе отмечают, что эти тренировки закаляют характер и дают силу быть первыми там, где труднее всего.

"Впереди боевое согласование, первые выплаты по контракту и самое главное – служба в одной из мощнейших боевых бригад ВСУ", – резюмировали в Генштабе.

Что такое контракт "18-24"

Это добровольная служба по контракту для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которая позволяет всего за 1 год получить конкурентные выплаты, опыт и социальные гарантии, отсутствующие в гражданской престижной жизни.

На веб-сайте ВСУ, по которому проводится набор, указано, что первые когорты новобранцев пополнят личный состав шести подразделений, имеющих значительный боевой опыт, а именно 10-й отдельной горно-штурмовой, 72-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 38-й бригады морской пехоты, 28-й и 92-й механизированных бригад.

Преимущества

– Контракт на 1 000 000 грн.: 200 000 грн. сразу при подписании и 800 000 грн. выплат в течение службы;

– ежемесячное обеспечение до 120 000 грн плюс доплаты за боевые задания (итого до 2 000 000 грн);

– компенсация за жилье во время службы;

– медицинское обеспечение, включая стоматологию и зубопротезирование;

– ипотека под 0% после завершения контракта по программе есть Обитель;

– Бесплатный проезд и коммунальные льготы;

– возможность обучения в учебных заведениях за средства государства после службы;

– Право на выезд за границу после 1 года службы.

На 9 марта в мобильном приложении Резерв+ на заключение добровольного годового контракта в Вооруженных силах Украины для 18-24-летних зафиксировано более 10 тысяч обращений.

Ранее стало известно, какие военные должности чаще всего выбирают добровольцы в возрасте 18-24 лет при подписании контрактов с Вооруженными силами Украины. Самыми популярными оказались посты снайпера и разведчика.

Напомним, в Минобороны рассказали, как первые контрактники 18-24 проходят БЗИН. К боевым действиям их готовят инструкторы с боевым опытом.

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