Новобранцев готовят инструкторы с боевым опытом: в Минобороны рассказали, как первые контрактники 18-24 проходят БВВП. Видео

Добровольцы, которые присоединились к Силам обороны Украины в рамках проекта "Контракт 18-24", уже проходят БВВП (базовую военную подготовку) по обновленной программе. Их подготовкой занимаются инструкторы с боевым опытом.

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Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины. Интенсивное обучение новобранцев длится 1,5 месяца, 80% времени посвящено практическим занятиям.

Бойцы отрабатывают тактику, учатся работе с БПЛА и средствами РЭБ, а также оказывать себе и побратимам домедицинскую помощь. 40% БВВП посвящено именно тактике ведения боевых действий.

Срок проведения базовой военной подготовки был увеличен до 1,5 месяца недавно. Навыки работы с БПЛА и РЭБ – это тоже часть новшеств. БВВП состоит из четырех курсов, а подготовка по навыкам к медицинской помощи увеличена с 14 до 20 часов.

Одним из главных направлений подготовки новобранцев является сбивание беспилотных летательных аппаратов врага.

Важным является то, что от 60% до 95% инструкторов в учебных центрах имеют боевой опыт. Чтобы достичь таких показателей, их регулярно отправляют в районы выполнения задач для приобретения этого опыта.

Контроль за уровнем подготовки новобранцев проходит на уровне боевых воинских частей. С солдатами общаются главные сержанты, которые затем дают инструкторам указания, если нужно доработать определенные моменты.

Мы писали о том, что следующим этапом после БВВП является профессиональная подготовка. Она предназначена для приобретения тоже знаний, умений и навыков, но по определенной военно-учетной специальности. В зависимости от должности граждане будут проходить подготовку в течение от 14 до 30 суток.

Третий этап – это адаптивная подготовка в воинской части. Она продлится не менее 14 суток и направлена на усиление слаженности.

Как сообщал OBOZ.UA, в военных учебных центрах, где осуществляется подготовка новобранцев для Сил обороны Украины после мобилизации, началось введение пятой редакции программы базовой всеобщей военной подготовки (БВВП). Что учитывает эта программа и чем она отличается от предыдущих, читайте в нашем материале.

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