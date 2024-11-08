'Стало самым тяжелым решением': генерал Марченко заявил, что уходит из армии, и назвал причину

Генерал-майор Вооруженных Сил Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения, увольняется со службы в армии. В настоящее время военный проходит необходимое лечение.

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Об этом сообщил сам генерал Марченко. Он отметил, что "увольнение со службы стало самым трудным решением".

"Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать бесполезным", - объяснил генерал-майор.

Господин Марченко поблагодарил "всех николаевцев и херсонцев, ВСУ, силовиков, полицейских и ГСЧС, врачей и рестораторов, бизнесменов, органов местного и областного самоуправления, обычных людей, которые стали бок о бок вместе и отразили врага".

Также генерал-майор сообщил, что создал благотворительный фонд Marchenko Foundation.

"Впереди у нас еще долгий путь борьбы за Украину и я продолжаю делать все, что в моих силах, и даже больше ради победы. Поэтому не останавливаюсь на своем пути к победе. Присоединяйтесь к нашим проектам и вместе мы сделаем нашу армию сильнее" , – предложил Марченко.

Почему на Юге уважают Дмитрия Марченко

Генерал Марченко на Юге Украины – настоящая легенда.

Он родился в феврале 1978 года в николаевском городе Вознесенске, в семье военнослужащих. После школы пытался поступить в Одесский институт Сухопутных войск, но дважды провалил вступительные экзамены, попал на срочную службу, по окончании которой остался в армии.

В 1996 году будущий генерал попал в инженерно-саперный полк в крымском Бахчисарае. Там он получил первое звание "сержант", с которым таки поступил в указанный одесский вуз.

В марте 2014 года 79 отдельная аэромобильная бригада, в которой служил Марченко после получения диплома и звания офицера, из Николаева выдвинулась в сторону Красноперекопска. В настоящее время Россия активно проводила оккупацию Крыма. На разведку на полуостров отправился именно Марченко на собственном автомобиле под видом таксиста. Благодаря его разведданным аэромобильная бригада осталась на территории Херсона.

В 2014 году Марченко был на разведке в Крыму не менее пяти раз. Неудивительно, что его заметили в ГУР.

На Донбассе Марченко из "Изваринского котла" на БТР сумел вывезти из окружения пять контуженных военнослужащих, среди которых были и женщины. А уже в октябре 2014 он находился в рядах "киборгов", воевал за Донецкий аэропорт.

На должность в ГУР Марченко попал в сентябре 2015 года. Он являлся начальником Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Марченко занимался переводом ВСУ на стандарты НАТО в вещевом и продовольственном обеспечении.

В мае 2019 года получил звание генерал-майора. В 2022 году во время полномасштабного вторжения России в Украину успешно руководил обороной Николаева. В конце июля 2022 Марченко вернулся в Николаев, где координировал работу партизан всего юга страны.

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